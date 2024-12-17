2025 asgari ücret tablosu değişti! Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası en düşük rakam belli oldu

17 Aralık 2024 14:31 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:43

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" sözleri sonrası 2025 asgari ücret hesaplamaları değişti. İşte Şimşek'in açıklamasına göre en düşük 2025 asgari ücret tutarı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'in TBMM Genel Kurulu'nda Maliye Bakanlığı’nın 2025​ yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunum 2025 asgari ücret​ hesaplamalarını değiştirdi. Aylık ve ücretlerde enflasyonun üzerinde artış yapıldığını ifade eden Şimşek, asgari ücret zam oranının muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredeceğini belirtti. Şimşek'in 'muhtemel' gördüğü senaryo ile birlikte yeni asgari ücret bedelinin en yüksek ve en düşük ne kadar olabileceği ortaya çıktı.

ARALIK ENFLASYONU BELİRLEYECEK Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon​ hedefi yüzde 44! 2025 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 21. Ancak kasım enflasyon verileriyle birlikte 2024 hedefinin tutmayacağı kesin gibi. Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonu yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olacak.

ŞİMŞEK'İN SÖZLERİNE GÖRE ÜCRET EN KÖTÜ İHTİMAL YÜZDE 45!

Asgari ücretli 2024 yılını tek zamla geçirdiği hesaba katıldığında asgari ücretlinin enflasyonun altında ezilmemesi için yapılacak en düşük zam oranı yüzde 45 olarak ortaya çıkıyor.

Böylece Ocak 2024'ten bu yana net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 45 zam alırsa 2025 asgari ücret minimum 24 bin 653 lira olacak.

Asgari ücret zammı yüzde 46 olursa yeni yılda asgari ücret net 24 bin 823 lira, yüzde 47 olursa net 24 bin 993 lira, yüzde 48 olursa net 25 bin 163 lira, yüzde 49 olursa net 25 bin 333 lira ve yüzde 50 olursa 25 bin 503 lira lira uygulanacak.

ORTALAMA ALINIRSA TABLO YİNE DEĞİŞİYOR

Hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücret zam oranı bu kez yüzde 33 ile yüzde 35 dolaylarında olacak. Böylece asgari ücret 2025’te yüzde 35’lik zamla en çok 22 bin 952 TL'ye ulaşabilir. En düşük ihtimal ise yüzde 32,5 ile 22 bin 527 lira olabilir.