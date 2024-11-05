2025 trafik cezaları belli oldu! Bunu yapan yandı: Cezası 9 bin 267 TL'ye çıktı

05 Kasım 2024 10:06 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:10

TÜİK'in geçtiğimiz gün açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte trafik cezalarının ücreti de belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Böylece yılbaşında trafik cezalarına neredeyse yüzde 50 zam gelecek. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 167 liraya çıkacak.

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TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış kaydetti. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı ekim enflasyon verisiyle yüzde 43.93 olarak netleşti. Böylece açıklanan verilerle doğru orantılı olarak trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayenesi ücretlerine yüzde 50 zam gelecek.

YENİ YILDA ZAMLI RAKAMLAR UYGULANACAK

Yeni yılda uygulanacak zamlı rakamlara göre, kırmızı ışıkta geçmenin veya cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 liraya çıkacak. Son dönemlerde sık sık rastladığımız trafik magandalarının makas atmaları sonucu ödeyeceği ceza da 9 bin 267 liraya yükselirken drift atmak ise 46 bin 392 liraya çıkacak.

TRAFİK CEZALARI ARTACAK

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL