2025'te emekli olanlar yüzde 30 az maaş alacak iddiası: AK Parti'den emekli maaşlarında oluşabilecek farka ilişkin açıklama

28 Eylül 2024 15:03 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:18

Bu yıl yani 2024 yılında emekli olan sigortalıların 2025 yılında emekli olan sigortalıya göre yaklaşık olarak yüzde 30 daha fazla maaş alacağına ilişkin söylemler gün geçtikçe artıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşlarında oluşabilecek farka ilişkin açıklamada bulundu.

Gelecek yıl emekli maaşlarında yüzde 30-35 oranında bir düşüş yaşanabilir. Sendikalar ve uzman isimler son günlerde emekli olmayı planlayan vatandaşlar için sık sık uyarılarda bulundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2025​ yılında emekli olanların 2024​ yılında emekli olanlara göre daha az maaş alacağına yönelik söylemler hakkında konuştu.

2025'TE EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI DAHA AZ MI OLACAK?

Emekli olacak çalışanların aylıklarını bağlarken kişinin çalışma yaşamı boyunca kuruma bildirilen prime esas kazançlarına, prim ödeme gün sayısına ve aylık bağlama oranına göre hesap yapılıyor.

2024 ile 2025 yılları karşılaştırıldığında bu sene emekli olacakların daha avantajlı olduğunu ifade eden uzmanlar, 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre en az yüzde 30'un üzerinde daha yüksek maaş alacaklarını dile getirdi.

Emekli olacakları ise telaş sardı. Bu yıl yüzde 30'dan fazla bir farkın olmasıyla emekliliği gelen vatandaşların çoğu 2024 yılında arzu etmemelerine rağmen emekli olmaya karar verdi. Konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

AK PARTİ'DEN EMEKLİ MAAŞI​ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Güler, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada Bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek belli bir noktaya ulaşabiliriz."