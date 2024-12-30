2025'te paranın yeni rotası

30 Aralık 2024 10:16 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:28

2025 yılına girerken faiz indirimi süreci, yatırım araçlarının rotasını yeniden şekillendiriyor. Borsa, döviz, altın ve gayrimenkul öne çıkan seçenekler arasında. Faizlerin düşüşüyle mevduatta çözülme beklenirken, ekonomideki yeni yön arayışları gündemde.

Bankalarda faiz indirimi rüzgarı! Mevduatlar oranları tek tek değişti: 500 bin liraya en yüksek faizi hangi banka veriyor?

Bankalarda faiz indirimi rüzgarı! Mevduatlar oranları tek tek değişti: 500 bin liraya en yüksek faizi hangi banka veriyor?

Dünya ekonomileri 2024'ü geride bırakmaya hazırlanırken, 2025 yılına dair finansal beklentiler merak konusu olmaya başladı. Özellikle Türkiye​'de, Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve para politikası kararları, paranın yönünün nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor. Peki, 2025 yılında yatırımcıları neler bekliyor? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ ADIMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizinde indirim kararı aldı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 250 baz puan düşürerek %47,50'ye çekti. Faiz indirimi kararının “kontrollü” bir süreçle devam edeceği sinyali verilse de, bu hamlenin piyasalarda ne tür etkilere yol açacağı gündemin ana başlıklarından biri oldu.

YATIRIMCILARIN TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Faiz oranlarındaki değişimler, yatırım araçları arasındaki fırsat maliyetini doğrudan etkiliyor. Yüksek faiz dönemlerinde risksiz ve cazip getiri sunan araçlara yönelen yatırımcılar, düşük faiz koşullarında daha yüksek risk alarak farklı yatırım araçlarını tercih etmeye başlıyor.

Uzmanlara göre, faizlerin düşmesiyle birlikte Türk Lirası (TL) mevduatındaki çözülme hızlanabilir. Bu durum, yatırımcıların hisse senetleri, döviz, altın ve gayrimenkul gibi klasik yatırım araçlarına yönelmesine yol açabilir. Özellikle Borsa İstanbul​'da (BİST) hızlı bir yükseliş trendi yaşanması bekleniyor.

BORSA'DA HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKACAK?

Faiz indirimlerinin ardından Borsa, yatırımcılar için en cazip alanlardan biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, 2025 yılında şu sektörlerdeki hisselerin daha fazla rağbet göreceğini öngörüyor:

Perakende ve Temel Tüketici Ürünleri: Gıda, içecek, hijyen ürünleri gibi günlük ihtiyaçlara yönelik sektörlerin hisseleri cazibesini artırabilir.

Gıda, içecek, hijyen ürünleri gibi günlük ihtiyaçlara yönelik sektörlerin hisseleri cazibesini artırabilir. Teknoloji: Faiz oranlarının düşmesiyle gelecekteki kazançlar matematiksel olarak daha değerli hale geleceğinden, teknoloji hisselerinde yükseliş bekleniyor.

Faiz oranlarının düşmesiyle gelecekteki kazançlar matematiksel olarak daha değerli hale geleceğinden, teknoloji hisselerinde yükseliş bekleniyor. Gayrimenkul: Konut kredisi faizlerindeki düşüş, gayrimenkul alımlarını ve sektördeki hisselere olan ilgiyi artırabilir.

Konut kredisi faizlerindeki düşüş, gayrimenkul alımlarını ve sektördeki hisselere olan ilgiyi artırabilir. Temettü Veren Şirketler: Ekstra kazanç sağlayan bu hisseler, faiz indirimiyle birlikte daha popüler hale gelebilir.

ALTIN, DÖVİZ VE GAYRİMENKULE İLGİ ARTABİLİR

Faizlerin düşmesi, yatırımcıların değer saklama aracı olarak altına yönelmesini teşvik edebilir. Altın fiyatlarının, döviz kurlarındaki olası artışlardan da destek bulması bekleniyor.

Döviz talebinde de bir hareketlenme öngörülüyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, özellikle küçük yatırımcılar arasında dövize olan ilgiyi artırabilir. Bu da kur seviyelerini yukarı çekebilecek bir etki doğurabilir.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE CANLANMA

Yüksek kredi faizleri nedeniyle durgunluk yaşayan konut sektörü, faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte canlanmaya başladı. Ancak, kredi faizlerindeki düşüşe paralel olarak konut fiyatlarında olası bir artışın, sektördeki talebi sınırlayabileceği belirtiliyor.

2025 BOYUNCA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2025 boyunca toplamda 16,62 puanlık bir faiz indirimi beklentisi bulunuyor. Yıl sonunda politika faizinin %30,88 seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.

DEZENFLASYON VE SIKI PARA POLİTİKASI

Merkez Bankası, faiz indirimi sürecinde enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının korunacağını vurguluyor. Banka, aylık enflasyonun kalıcı şekilde düşüş göstermesi ve tahmin aralığına yaklaşması durumunda yeni adımlar atılabileceğinin altını çiziyor. Ancak olumsuz senaryolarda makro ihtiyati tedbirlerle sürece müdahale edilebileceği de ifade ediliyor.

2025 yılında paranın yeni rotası, faiz indirimlerinin etkisiyle Borsa, altın ve gayrimenkul gibi yatırım araçlarına yönelebilir. Ancak, enflasyonun seyri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmeler, bu rotanın belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Yatırımcıların, değişen koşullara göre hareket etmeleri ve risk yönetimine önem vermeleri gerektiği bir yıl olacağı şimdiden görülüyor.