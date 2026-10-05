2026-2027 KYK TYP asil/yedek sonuçları! İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı? Ankara, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa sonuç sorgulama ekranı...

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İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde KYK yurtlarında çalışmak amacıyla TYP başvurusunda bulunan adayların gözü kura sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından illere göre gerçekleştirilen kura çekimleri sonrasında asil ve yedek aday listeleri yayımlanmaya başladı. Adaylar, başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyurular üzerinden sonuçlarını kontrol edebiliyor. Peki Ankara, İstanbul, Trabzon, Elazığ, Rize, Şanlıurfa İŞKUR GSB TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte GSB TYP kura sonuçları ve isim listesi sorgulama detayları.
GSB KYK yurtları kapsamında gerçekleştirilen TYP kura çekimlerinin sonuçları illere göre farklı tarihlerde açıklanıyor. Kura işlemleri tamamlanan illerde asil ve yedek adayların yer aldığı isim listeleri duyurulmaya başlandı.
Sonuçları açıklanan iller arasında Yozgat, Sivas, Hatay, Konya, Adana, Karaman, Mardin, Çorum, Kütahya, Sinop, Van ve Rize bulunuyor.
Adayların sonuçlarını kontrol ederken yalnızca genel duyurularla sınırlı kalmaması, başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki ilanları da takip etmesi gerekiyor.
YOZGAT TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
HAYAT TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
KONYA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
ADANA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
KARAMAN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
MARDİN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
ÇORUM TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
KÜTAHYA TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
SİNOP TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
VAN TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
RİZE TYP (TOPLUM YARARINA PROGRAMI) KURA ÇEKİM SONUÇLARI
TYP kura sonucunu öğrenmek isteyen adayların öncelikle başvuru yaptıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi internet sitesindeki duyurular bölümünü kontrol etmesi gerekiyor. Kura sonucunun yayımlandığı illerde asil ve yedek adayların isimlerinin yer aldığı listeler duyuru ekinde paylaşılabiliyor. Adaylar, ilgili listede kendi ad ve soyadlarını kontrol ederek kura sonucunu öğrenebilir. Sonuçların açıklanma süreci illere göre değişebildiğinden, henüz listesi yayımlanmayan adayların ilgili kurumların yeni duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Kura sonucunda asil listede yer alan adaylar, program kapsamında belirlenen kontenjan doğrultusunda işe yerleştirme sürecine dahil ediliyor. Yedek listede bulunan adaylar ise asil adaylardan programa katılmayan olması durumunda sıralamadaki durumlarına göre değerlendirmeye alınabiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca asil listeyi değil, yayımlanması halinde yedek listeyi de kontrol etmesi önem taşıyor.
GSB TYP kura sonuçlarının tüm illerde aynı anda açıklanması gerekmiyor. Kura işlemleri ve sonuçların ilan edilmesi il bazında yürütülebildiği için duyurular farklı tarihlerde yayımlanabiliyor.
Bu nedenle sonucu henüz açıklanmayan illerde başvuru yapan adayların Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin resmi duyurularını ve İŞKUR üzerinden yapılan bildirimleri takip etmesi gerekiyor.