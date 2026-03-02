2026 kira beyannamesi nasıl doldurulur? Kimler beyanname vermek zorunda?

Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanım hakkına sahip olanlar), zilyetleri (kullananlar), irtifak ve intifa (yararlanma ve kullanma) hakkı sahipleri, kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesinden gelir elde eden kiracılar, kira geliri yükümlüsü sayılıyor. 2025'te konuttan yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Beyannameler, 31 Mart'a kadar sunulabilecek.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR?

Mülk sahipleri, Başkanlığın "gib.gov.tr" internet adresindeki "Hazır Beyanname Sistemi" üzerinden beyanname işlemlerini gerçekleştirebilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden de hazır beyana erişim sağlanabilecek. Ayrıca, vergi dairelerinden de beyanname sunulabilecek. Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

KİRA BEYANNAMESİ KİMLERE ZORUNLU?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı geçenler, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisnadan faydalanamayacak.