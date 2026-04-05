2026 Nisan ayı kira zammı yüzde kaç? Nisan ayı kira zammı hesaplama

Konut ve iş yeri sahipleriyle kiracılar, Nisan ayında ne kadar kira ödeyeceklerini ya da tahsil edeceklerini merak ediyor. Kira artışları, TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından, Nisan ayında sözleşmesini yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar için artış oranı kesinleşti.

NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR?

2026 yılı Mart ayında TÜFE (2025=100) verilerine göre değişim oranları şu şekilde kaydedildi: Bir önceki aya kıyasla yüzde 1,94, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,87 ve son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, Nisan ayında kira sözleşmesini yenileyecek kişiler kira artışını yüzde 32,82 oranında uygulayacak.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira tutarı 20.000 TL ise

Kira artış oranı: %32,82

Artış miktarı: 6.564 TL

Güncellenmiş kira bedeli: 33.205 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise