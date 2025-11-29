2026’da doğal gaz ve elektrik işlem ücretleri değişiyor

Aksa Bilecik Bolu'nun yatırım tavanı 2025 için 25 milyon 941 bin 44 lira, 2026 için 17 milyon 754 bin 575 lira oldu. İlave yatırım tavanı ise 2025 için 17 milyon 741 bin 515 lira, 2026 için 19 milyon 272 bin 22 lira olarak güncellendi.

Aksa Karadeniz'in yatırım tavanı 2025 için 103 milyon 873 bin 24 lira, 2026 için 118 milyon 451 bin 6 lira olurken ilave yatırım tavanı 2025 için 63 milyon 994 bin 478 lira, 2026 için 113 milyon 841 bin 69 lira olarak belirlendi.

