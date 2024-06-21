21 Haziran Cuma günü yapılacak benzin ve motorin zammı ertelenmişti! Yeni tarih verildi: Akaryakıt fiyatlarında son durum

21 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:53

Brent petrol ve borsadaki değişim akaryakıt fiyatlarına yansıyacak zamları da etkiliyor.

Fiyatlardaki dalgalanma ve özellikle benzin, motorin fiyatlarına yansıttıkları değişkenliklerin her gün farklılık göstermesi üzerine vatandaşların en çok arattıkları konuların başında geldi.

Bayram öncesindeki duyuruya göre Bayram sonrasında zam yapılması planlanıyordu.

21 HAZİRAN CUMA GÜNÜ YAPILACAK BENZİN VE MOTORİN ZAMMI ERTELENDİ

NTV'de yer alan habere göre; 21 Haziran Cuma günü benzin ve motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruş zam yapılacaktı. Ancak gece yarısında beklenen zam tabloya yansıtılmadı.

İddialara göre; Dün gece yansıtılmayan zammın Pazartesi ve Salı günü yapılması planlanıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki hesaplama gümrüksüz rafine fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenir. Üzerine ise KDV harcı da eklenerek satış fiyatı hesaplanır.

Dolar kuru özellikle benzin fiyatlandırmasında etkilidir.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,26 TL

Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 41,99 TL

Motorin litre fiyatı: 42,48 TL