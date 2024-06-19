21 Haziran Cuma gününden itibaren benzin ve motorine zam gelecek

19 Haziran 2024 12:19 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 12:18

Aylık 103 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar! Bu mesleklerde 85 bin açık var

Aylık 103 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorlar! Bu mesleklerde 85 bin açık var

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise sorgulanmaya devam ediyor. dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.

BENZİN VE MAZOTA KAÇ TL ZAM GELDİ?

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geliyor.

NTV’de yer alan habere göre, benzin ve motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam gelecek.

19 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 40.17 TL

Motorin litre fiyatı: 40.60 TL

LPG litre fiyatı: 20.83 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 40.30 TL

Motorin litre fiyatı: 40.67 TL

LPG litre fiyatı: 20.90 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.28 TL

Motorin litre fiyatı: 41.68 TL

LPG litre fiyatı: 20.95 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.53 TL

Motorin litre fiyatı: 42.06 TL

LPG litre fiyatı: 21.02 TL