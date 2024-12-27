22 bin 104 liralık asgari ücret Resmi Gazete'de

27 Aralık 2024 02:27 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 02:31

Asgari ücreti 2025 için 22 bin 104 lira olarak belirleyen komisyonun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçede "İşçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörler değerlendirildi" denildi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık günü başladığı çalışmalarını 24 Aralık tarihine kadar sürdürdü ve 4 toplantı gerçekleştirdi. Yapılan 4 toplantı sonucunda 2025 yılı asgari ücreti net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğde "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2025-31/12/2025 tarihleri arasında 866,85 Türk Lirası olarak tespit edildiği belirtildi.

Komisyon toplantısına işçi temsilcilerinin katılmamalarına karşılık, katılanların oybirliğiyle karar verildiği vurgulanan tebliğe göre, kararın gerekçesinde ise "İşçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şöyle: