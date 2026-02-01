22 ülkenin büyükelçisi Boğaziçi Zirvesi için Ankara’da bir araya geldi

Bu yıl Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından 17’ncisi düzenlenecek olan ve uluslararası alanda yoğun katılımın beklendiği Boğaziçi Zirvesi öncesinde büyükelçiler Ankara'da bir araya geldi. 22 Arap ülkesinin Ankara Büyükelçisi ile uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, Boğaziçi Zirvesi’nin küresel iş birliğine sunduğu katkılar ve gelecek dönem hedefleri ele alındı.

ÖZGENCİL: ÇOK DEĞERLİ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK

Toplantıya ev sahipliği yapan UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, zirvenin yıllar içinde kazandığı uluslararası itibara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Pandemiden önce geleneksel olarak yaptığımız büyükelçiler buluşmasına tekrar başladık. 12’nci Geleneksel Büyükelçi Buluşması’nı gerçekleştirdik ve toplantında çok değerli geri dönüşler aldık. Zirve için ilk temaslar kuruldu, görüş alışverişleri yapıldı. Büyükelçiler, temsil ettikleri ülkelerin karar verici mekanizmalarındaki isimlerin Boğaziçi Zirvesi’ne katılımının son derece faydalı olacağını açıkça ifade ettiler. Özellikle zirvenin ticari ve ekonomik açıdan ciddi bir katma değer sağladığını vurguladılar ve bu doğrultuda aktif şekilde çalışacaklarını belirttiler.”

Geçmiş yıllardaki zirvelerin başarısına da değinen Özgencil, büyükelçilerin desteğinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, “Geçen yılki zirvenin son derece başarılı geçtiği, kıdemli büyükelçiler tarafından da dile getirildi. Boğaziçi Zirvesi’nin 16 yıldır, herhangi bir kamu kaynağı kullanmadan ayakta duruyor olması büyükelçiler tarafından takdirle karşılanıyor. Bugün 20’den fazla Arap ülkesinin büyükelçisinin bu sürece ilgi göstermesi bizim için büyük bir onur ve gurur.” dedi.

ARAP LİGİ'NDEN ZİRVEYE TAM DESTEK

Toplantıda görüşlerini paylaşan Arap Devletleri Ligi Misyonu Başkanı Büyükelçi Abdelhamid Hamza da Boğaziçi Zirvesi’nin bölgesel istikrar ve diyalog açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Hamza, “Boğaziçi Zirvesi, liderleri, karar alıcıları ve paydaşları bir araya getirerek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yapıcı bir diyalog zemini sunuyor. Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler her alanda ivme kazanıyor ve bu süreç bölgesel barışa katkı sağlıyor.” dedi.

Arap Ligi olarak sürece destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Hamza, “Arap Ligi temsilciliği olarak, ortak sorunlar ve hedefler doğrultusunda yürütülen tüm yapıcı istişarelere ve iş birliği çalışmalarına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

SEKTÖREL İŞ BİRLİKLERİ GÜNDEMDE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Juma Al Dhaheri de Boğaziçi Zirvesi’nin zamanlamasına ve bölgesel iş birliği potansiyeline dikkat çekti. Al Dhaheri, “Bu zirve, Türkiye ile Arap ülkelerini çok doğru bir zamanda bir araya getiriyor. İslam ülkelerinin kalkınmasında ekonomik iş birliği büyük önem taşıyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler stratejik nitelikte ve sürekli gelişiyor. Bu değerli platform için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sektörel iş birliklerine de değinen Al Dhaheri, “2023 yılında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile birçok alanda gümrük tarifeleri kaldırıldı. Yenilenebilir enerji, savunma sanayi, elektronik ticaret ve gıda güvenliği başta olmak üzere sanayi alanında çok güçlü iş birlikleri öngörüyoruz. Bu alanlarda oldukça iyimseriz.” dedi.

Mısır Ankara Büyükelçisi Wael Ibrahim Ali Badawi El Sheikh ise Boğaziçi Zirvesi’nin çok taraflı yapısına vurgu yaparak, “Türkiye ile Arap ülkeleri arasında yoğun ve çok boyutlu ekonomik ve ticari ilişkiler bulunuyor. Boğaziçi Zirvesi, bir forum niteliği taşıması ve alanında uzman isimleri bir araya getirmesi açısından son derece kıymetli.” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır’ın zirveye aktif katılım sağlayacağını belirten El Sheikh, “Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek bu önemli zirveye mutlaka katılacağız. İnşaat, yapı malzemeleri, otomotiv, makine ve turizm sektörlerinde Türkiye ile somut iş birlikleri için büyük bir potansiyel görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Geleneksel Büyükelçiler Toplantısı, 17. Boğaziçi Zirvesi öncesinde uluslararası katılımın güçlenmesine yönelik önemli bir diplomatik zemin oluştururken, zirvenin küresel ölçekte etki alanını daha da genişleteceğine dair güçlü mesajlarla sona erdi.

