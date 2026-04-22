23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bazı işletmeler kapalı olacak. Bankalarda işlem yapmaya hazırlananlar ise çalışma durumuna odaklandı. Şubeler üzerinden hesap açma/kapatma, hesap dökümü, fatura ödeme, vergi ve harç ödemeleri, kredi ve kart işlemleri, mevduat ile hesap işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Özellikle konut ve ihtiyaç kredisi gibi başvurular şubelerden daha sağlıklı sonuçlar şubeler üzerinden alınabiliyor. Bankaların yanı sıra borsada alım-satım işlemleri resmi tatillerde duruyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatil sebebiyle bankalar çalışmalarına ara verecek. Peki Yarın bankalar çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, detaylar…

HABERİN ÖZETİ 23 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın kamu bankaları ve özel bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma günleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması sebebiyle bankalar ve birçok kamu kurumu kapalı olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları tam gün kapalı olacaktır. Özel ve devlet bankaları 23 Nisan'da çalışmalarına ara verecek, 24 Nisan'da normal mesaiye dönecektir. Borsa İstanbul da 23 Nisan'da kapalı olacaktır. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla işlemler 7/24 kesintisiz gerçekleştirilebilir. 23 Nisan'da bankaların yanı sıra kargo firmaları, nüfus müdürlükleri, eczaneler (nöbetçi hariç), hastaneler (acil servisler dışında), aile sağlığı merkezleri, okullar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar ve muhtarlıklar da kapalı olacaktır.

23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamu kurumları tam gün kapalı olacak. Kamu kurumlarının yanı sıra hem özel bankalar hem de devlet bankaları çalışmalarına ara verecek. 24 Nisan cuma günü bankalar normal çalışma saatlerine uygun olarak açık olacak. 23 Nisan’da bankaların yanı sıra Borsa İstanbul’da kapalı olacak. Bankalarda mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden para transferi FAS üzerinden 7/24 kesintisiz olarak gerçekleştirilebilir.

YARIN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yarın bankalar kapalı olacak. Türkiye İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Ing Bank, Yapı Kredi, QNB, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Fibabank, Anadolubank, TEB gibi bankalar Perşembe günü hizmet vermeyecek.

BANKALAR RESMİ TATİLLERDE KAPALI OLUYOR

Türkiye’de dini ve milli bayram günlerinde bankalar hizmet vermiyor. 2026 yılında 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günlerde bankalar kapalı oluyor. Benzer şekilde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda da bankalar hizmet vermiyor.

23 NİSAN’DA KAPALI OLACAK YERLER

BANKALAR

KARGO FİRMALARI

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ECZANELER (nöbetçi hariç)

HASTANELER (acil servisler dışında)

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ

OKULLAR

ÜNİVERSİTELER

BELEDİYELER

KAYMAKAMLIKLAR

MUHTARLIKLAR