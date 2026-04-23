23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra diğer illerde de toplu taşıma için alınan karar duyuruldu. Vatandaşlar, özel hatlar ve il bazında uygulamalarda farklılık olabileceği için belediyelerden yapılan açıklamaları takip etmelidir. İstanbul’da yaşayanlar ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle birçok toplu taşıma aracını ücretsiz olarak kullanabilecek. Milli bayramlarda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında olan otoyollar ve köprüler ücretsiz hizmet veriyor. “Yap, İşlet, Devret” modeliyle yapılan yollar ise özel işletmelere bağlı olduğundan ücretli oluyor. Peki Bugün otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi? İşte, konuyla ilgili detaylar…

HABERİN ÖZETİ 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi 2026? İstanbul’da bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay, metro, marmaray bedava mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma hizmetleri ve köprü/otoyollarda ücretsiz geçiş imkanı sunuluyor. 23 Nisan Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. İstanbul'da yaşayanların ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 23 Nisan tarihinde ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. “Yap, İşlet, Devret” modeliyle yapılan yollar ve köprüler ise ücretli olmaya devam edecek. Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil), İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü dahil), Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, 23 Nisan Perşembe günü ücretli olacak.

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 23 Nisan Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

İstanbul’da yaşayan vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapması gerekiyor. Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşım hakkını kaybediyor.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 23 Nisan tarihinde ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. “Yap, İşlet, Devret” modeli olan köprü ve otoyollar ise ücretli oluyor.

Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil), İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü dahil), Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, 23 Nisan Perşembe günü ücretli olacak.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme, kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresi, İstanbulkart Mobil uygulaması veya 153 Çözüm Merkezi üzerinden T.C. kimlik numarası ad, soyad ve kart bilgileriyle ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. İstanbulkart'ınızı kişiselleştirmek için bilgileri doldurarak kişiselleştirme işlemi yapabilirsiniz.