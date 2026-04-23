Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi 2026? İstanbul’da bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay, metro, marmaray bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurumları ve okullar tatil oldu. Havaların ısınmasıyla beraber tatilin tadını çıkarmaya hazırlananlar ise toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeyi planlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde toplu taşıma için alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Şehir içi ulaşımda otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay gibi toplu taşıma araçları sıkça kullanılıyor. Bazı toplu taşıma araçları bugün vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek. İstanbul’da yaşayanlar ise ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilmek için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapması gerekiyor. Peki 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte, alınan kararın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 10:16

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra diğer illerde de toplu taşıma için alınan karar duyuruldu. Vatandaşlar, özel hatlar ve il bazında uygulamalarda farklılık olabileceği için belediyelerden yapılan açıklamaları takip etmelidir. İstanbul’da yaşayanlar ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle birçok toplu taşıma aracını ücretsiz olarak kullanabilecek. Milli bayramlarda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında olan otoyollar ve köprüler ücretsiz hizmet veriyor. “Yap, İşlet, Devret” modeliyle yapılan yollar ise özel işletmelere bağlı olduğundan ücretli oluyor. Peki Bugün otobüs, metro, metrobüs, marmaray, tramvay ücretsiz mi? İşte, konuyla ilgili detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma hizmetleri ve köprü/otoyollarda ücretsiz geçiş imkanı sunuluyor.
23 Nisan Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
İstanbul'da yaşayanların ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 23 Nisan tarihinde ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.
“Yap, İşlet, Devret” modeliyle yapılan yollar ve köprüler ise ücretli olmaya devam edecek.
Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil), İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü dahil), Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, 23 Nisan Perşembe günü ücretli olacak.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 23 Nisan Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

İstanbul’da yaşayan vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapması gerekiyor. Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşım hakkını kaybediyor.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 23 Nisan tarihinde ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. “Yap, İşlet, Devret” modeli olan köprü ve otoyollar ise ücretli oluyor.

Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil), İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü dahil), Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, 23 Nisan Perşembe günü ücretli olacak.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme, kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresi, İstanbulkart Mobil uygulaması veya 153 Çözüm Merkezi üzerinden T.C. kimlik numarası ad, soyad ve kart bilgileriyle ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. İstanbulkart'ınızı kişiselleştirmek için bilgileri doldurarak kişiselleştirme işlemi yapabilirsiniz.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.