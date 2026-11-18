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İstanbul
BİM 24 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM, bu salı günü temel gıda alışverişinden çocuk ihtiyaçlarına kadar uzanan geniş bir ürün listesi hazırladı. Katalogda ayçiçek yağı, peynir, sucuk, süt ve yoğurt çeşitlerinin yanı sıra bebek bezi, çocuk bakım ürünleri ve atıştırmalıklar da bulunuyor. Simli Body Mist 89 TL, Parfüm 119 TL, Deodorant 65 TL, Oje Seti 329 TL, Katlanabilir Aynalı Tarak 99 TL, Çocuk Makyaj Seti 299 TL'den satışa sunulacak. Peki, BİM 24 Kasım Salı kataloğunda hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? İşte haftanın aktüel ürünleri ve satış fiyatları…
Cips Çeşitleri: 85 TL
Bisküvili Sütlü Çikolata: 55 TL
Bakliyat Cipsi Çeşitleri: 79 TL
Nohut Cipsi Çeşitleri: 59 TL
Patates Cipsi: 95 TL
Kurutulmuş Yaban Mersini: 125 TL
Çekirdek Kahve: 399 TL
Enerji İçeceği: 44,50 TL
Salep / Sıcak Çikolata: 149 TL
Bitki Çayı: 55 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek: 179 TL
Maden Suyu: 99 TL
%100 Meyve Suyu: 350 TL
Konsantre İçecek Hindistan Cevizi Mix: 249 TL
Kurabiye Çeşitleri: 89 TL
Bütün Fındıklı Çikolata: 33 TL
Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker: 149 TL
Kakaolu Kremalı, Çikolatalı Granola Serpmeli Tam Tahıllı Tart: 69 TL
Sütlü Çikolata Kaplamalı, Çikolata Parçacıklı Kremalı Kek: 25 TL
Çikolata Kaplı Karamel ve Nuga Bar (Albeni): 63 TL
Nuga Dolgulu Kakaolu Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata: 89 TL
Damla Sakızı ve Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şeker: 109 TL
Bitter Çikolatalı Napoliten Çikolata: 35 TL
Hindistan Cevizli Kek: 15 TL
Çikolata Kaplamalı Fındıklı Kremalı Gofret: 36 TL
Peynirli Kraker: 33,50 TL
Krema Çeşitleri: 149 TL
Kakaolu Fındık Kreması: 99 TL
Vanilya Aromalı / Hindistan Cevizi Aromalı Gofret: 109 TL
Simli Body Mist: 89 TL
Parfüm: 119 TL
Deodorant: 65 TL
Oje Seti: 329 TL
Katlanabilir Aynalı Tarak: 99 TL
Çocuk Makyaj Seti: 299 TL
Dudak Parlatıcı Seti: 259 TL
Dudak Balmı Seti: 189 TL
Islak Mendil (Gabby's Dollhouse): 89 TL
Charmlı Saç Fırçası: 199 TL
Charmlı Gloss: 199 TL
Saç Fırçası: 149 TL
Yara Bandı: 25 TL
Takma Tırnak Seti: 129 TL
Kolye ve Bileklik Seti: 279 TL
Lastik Toka Seti: 99 TL
Anahtarlık: 69 TL
Saç Bandı Seti: 129 TL
Şampuan Çocuk: 109 TL
Tırnak Makası: 89 TL
Diş Fırçası Çocuk: 69 TL
Kız Çocuk Soket Çorap: 29 TL
Kız Çocuk Boxer: 149 TL
Kız Çocuk Atlet: 219 TL
Islak Mendil (Paw Patrol): 25 TL
Şampuan Duş Jeli: 99 TL
Köpük Sabun: 85 TL
Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti: 189 TL
Bebek Banyo Eldiveni: 49 TL
Şekilli Bebek Banyo Sünger: 89 TL
Duş Köpüğü: 299 TL
Çocuk Diş Macunu: 69 TL
Organik Hindistan Cevizi Yağı: 189 TL
Baskılı Mini Cep Mendili: 69 TL
Mutfak Yüzey Temizlik Havlusu: 79 TL
Yetişkin Diş Fırçası: 89 TL
Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi: 569 TL
3. Görsel (Temel Gıda & Süt/Et Ürünleri)
Ayçiçek Yağı: 425 TL
%0,5 Yağlı Süt: 42,50 TL
Piliç Döner: 245 TL
Dilimli Piliç Sucuk: 139 TL
Tavuk Dürüm Tantuni: 59 TL
Dana Macar Salam: 79 TL
Dana Kangal Sucuk: 339 TL
Hindi Salam: 49,50 TL
Çilekli Kefir: 119 TL
Çilekli Süt: 14 TL
Kakaolu Süt: 14 TL
Süt: 14 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri: 399 TL
Labne: 209 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir: 159 TL
Peynir Çeşitleri: 99 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri: 249 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 439 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt: 239 TL
Ballı Sürülebilir Krema: 99 TL
Vişne (Donuk): 219 TL
Böğürtlen (Donuk): 145 TL
Fırınlanmış Peynir Helvası: 59 TL
Krem Peynir: 84,50 TL
Probiyotik Yoğurt: 169 TL
50 inç 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 18.990 TL
43 inç FULL HD QLED ANDROİD TV 16.990 TL
Tanklı Yazıcı 7.450 TL
Metal Masa Lambası 599 TL
Şarjlı Led Aplik 399 TL
Yazı Tahtası 229 TL
Şarjlı Su Pompası 299 TL
Metalik Dokulu Kulaklık 599 TL
Oyun Konsolu 1.090 TL
Şarjlı Gameboy 699 TL
Mouse 249 TL
Akıllı Saat 399 TL
Oto Cam Suyu 160 TL
Oto Cam Yağmur Kaydırıcı 65 TL
Tam Otomatik Espresso Makine 15.900 TL
El Blender Seti 1.990 TL
Doğrayıcı 1.290 TL
Cam Kettle 990 TL
Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL
Masaj Tabancası 590 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.990 TL
Dik Durabilen Süpürge 2.490 TL
Smart Tartı 599 TL
Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini 699 TL
Hibrit Tıraş Makinesi 1.390 TL
Epilatör 1.190 TL
Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL
Tekli Oyun Hamuru 39 TL
Oyuncak Puset 319 TL
Oyuncak Şirin Şef Seti 199 TL
Masalı Blok Seti 349 TL
Mini Kent 329 TL
Oyuncak Çeşitleri 199 TL
Lale Demeti 189 TL
Çelik Termos 959 TL
Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 599 TL