25 yıllık galerici bile şaşkın! İkinci el otomobil satışlarında piyasa durdu

30 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ikinci el otomobil pazarı son beş yılın en durgun haziran ayını yaşanıyor. Bu durum en çok galericileri etkiledi. Piyasada yaşanan durgunluk nedeniyle para kazanamadıklarından yakınan galericiler duruma şaşkın...

SATIŞLAR ÇOK DÜŞTÜ

25 yıldan fazla galericilik yapanlar bile ilk kez bu kadar durgun bir dönem yaşadıklarını dile getirdi. Temmuz ayı bitmesine rağmen sadece 3-4 satış yapabildiklerini ifade ettiler.

SIFIR OTOMOBİL ÇOK ETKİLİ

Show Ana Haber’e konuşan galericiler, “Ana sebep krediler. Hem faizlerin yükselmesi hem krediye ulaşılabilirlikteki problemler etkili oldu. Sıfır otomobilde de bir bolluk yaşanıyor. O da ikinci el otomobilin önünü kesmiş durumda” ifadelerini kullandı.



TÜİK’in verilerine göre haziranda ikinci el otomobil pazarında bir önceki yıla göre yüzde 25’lik daralma oldu. Satılan ikinci el araç sayısı ise 485 bin adet oldu.

EN UCUZ İKİNCİ EL 750 BİN TL

Galerici Ersin Bakırdöğen ise, “İkinci el piyasasındaki düşüşün en büyük nedeni sıfır araçlarda yapılan kampanyalar. Örneğin 2021 model bir lüks araç 3-4 ay önce 3 milyon civarında bir rakama satılırken, şu anda 2,5 milyon TL civarında. Yüksek faizlerin de düşmesini umuyoruz. Şu an stokta en düşük ikinci el araç fiyatımız 750-800 bin TL bandında” bilgisini paylaştı.