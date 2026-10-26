26 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro yükselişte

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İstanbul
Döviz kurları yeni haftaya hareketli başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar piyasalardaki son durumu yakından takip ediyor.
Dolar, Euro ve Sterlin haftaya yükselişle başladı. İşte 26 Ekim 2026 tarihli dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 49,7499 TL
Satış: 49,7721 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,8405 TL
Satış: 55,9236 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,6540 TL
Satış: 66,6786 TL