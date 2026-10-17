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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 14:05

28-29 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri

Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamu kurumlarının çalışma düzeni merak ediliyor. 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günlerinde hastaneler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve bankaların hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Peki 28-29 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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28-29 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 14:05

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bankaların ve sağlık kuruluşlarının çalışma saatleri gündeme geldi. Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak tatil, 29 Ekim Perşembe günü tam gün devam edecek. İşlemlerini banka şubelerinde gerçekleştirmek veya sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, kurumların hangi saatlerde açık olacağını öğrenmek istiyor. 28-29 Ekim , ve açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri

28-29 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankalar, resmi tatil öncesinde sabah saatlerinde hizmet verecek. Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00’te başlayacağı için banka şubelerinin çalışma düzeni de bu saate göre şekillenecek.

Öğleden sonra başlayacak resmi tatil nedeniyle banka şubelerinde işlem yapmayı planlayan vatandaşların işlemlerini günün ilk yarısında tamamlamaları önem taşıyor. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetlerinin kullanılabilirliği ise bankaların kendi uygulamalarına göre devam edecek.

28-29 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri

29 EKİM BANKALAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için banka şubeleri Perşembe günü kapalı olacak. Şubeden yapılması gereken işlemlerin tatil öncesinde tamamlanması gerekiyor.

ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar üzerinden sunulan hizmetler kullanılmaya devam edebilecek. Ancak EFT, havale ve diğer para transferlerinin işlem saatleri ile valör uygulamaları bankaya ve işlem türüne göre değişebilecek.

28-29 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü hastanelerde hizmet düzeni, resmi tatilin başlangıç saati ve ilgili sağlık kuruluşunun çalışma programına göre şekillenecek. Poliklinik hizmetleri ve rutin muayeneler için randevusu bulunan vatandaşların hastanelerinin duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

Öğleden sonra resmi tatilin başlamasıyla birlikte rutin poliklinik hizmetlerinde değişiklik yaşanabilir. Acil servisler ise acil sağlık ihtiyaçları için hizmet vermeyi sürdürecek.

28-29 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri

29 EKİM HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

29 Ekim Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kamu hastanelerinde rutin poliklinik hizmetlerinin çalışma düzeni değişecek. Acil servisler ise 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) ve diğer sağlık kuruluşlarında rutin hizmetlerin durumu kurumların çalışma düzenine göre belirlenebilecek. Muayene veya reçete işlemi planlayan vatandaşların bağlı oldukları sağlık kuruluşunun duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

28-29 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 2026 Cumhuriyet Bayramı çalışma saatleri

28-29 EKİM ECZANELER AÇIK MI? 

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Ekim Salı günü 09.00-13.00 saatleri arası Eczaneler açık olacak. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ETİKETLER
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#bankalar
#hastaneler
#eczaneler
#Sağlık Kuruluşları
#Ekonomi
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