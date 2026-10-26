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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:29

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 2026 banka çalışma saatleri ve EFT-havale detayları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma düzeni gündeme geldi. Hafta ortasında yapılacak resmi tatil nedeniyle banka şubelerinin hangi saatlerde hizmet vereceği merak edilirken, özellikle EFT ve havale işlemi gerçekleştirecek vatandaşlar 28 ve 29 Ekim tarihlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankalar yarım gün mü, saat kaça kadar açık? 29 Ekim’de bankalar kapalı mı? İşte banka çalışma saatleri ve para transferlerine ilişkin bilgiler.

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Editor
 Beyza Çolak
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28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 2026 banka çalışma saatleri ve EFT-havale detayları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:29

2026 Çarşamba günü bankaların çalışma saatleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde araştırılıyor. Banka şubelerinde işlem yapacak vatandaşlar, mesainin kaçta sona ereceğini ve resmi tatilde para transferlerinin ne zaman hesaba geçeceğini merak ediyor.  Peki 28 Ekim açık mı, yarım gün mü? 2026 banka çalışma saatleri ve -havale detayları... 
 

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 2026 banka çalışma saatleri ve EFT-havale detayları


28 EKİM’DE BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü bankalar yarım gün hizmet verecek. Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle kamu ve özel bankaların şubelerinde öğleden sonra mesai yapılmayacak.

Banka şubeleri 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’e kadar hizmet verecek. Şubeden para çekme, para yatırma ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların işlemlerini bu saatten önce tamamlamaları gerekiyor.

Bankaların şube bazında çalışma düzeninde farklılıklar gösterebilir. İşlem yapmadan önce ilgili şubenin çalışma saatlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. 

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 2026 banka çalışma saatleri ve EFT-havale detayları

29 EKİM’DE BANKALAR KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle 29 Ekim 2026 Perşembe günü kamu ve özel bankaların şubeleri kapalı olacak.

Resmi tatil boyunca banka şubelerinden yüz yüze hizmet alınamayacak. Ancak ATM’ler ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar üzerinden sunulan hizmetlerin önemli bir bölümü kullanılmaya devam edecek.

Şubede yapılması gereken işlemleri bulunan vatandaşların, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten önce işlem yapması gerekiyor. 

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 2026 banka çalışma saatleri ve EFT-havale detayları

28-29 EKİM’DE EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Resmi tatil nedeniyle EFT işlemlerinin hesaba geçiş süresi, işlemin gerçekleştirildiği saate ve kullanılan ödeme sistemine göre değişebiliyor. Bankalar arası standart EFT işlemleri, bankaların ve ilgili sistemlerin çalışma takvimine bağlı olarak sonuçlanıyor.

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten sonra verilen ve aynı gün işleme alınamayan standart EFT talimatları, resmi tatil nedeniyle 30 Ekim 2026 Cuma günü işleme alınabilir. Bu nedenle belirli bir tarihte hesaba ulaşması gereken para transferlerinin mümkünse önceden yapılması gerekiyor.

Havale işlemleri ise aynı bankanın hesapları arasında gerçekleştirildiği için genellikle resmi tatillerde de yapılabiliyor. FAST sistemi üzerinden gerçekleştirilen uygun tutardaki para transferleri de sistemin işlem koşulları kapsamında günün her saati yapılabiliyor.

Para transferinin ne zaman tamamlanacağı; işlemin türüne, bankanın uygulamasına ve kullanılan transfer sistemine bağlı olarak değişebileceğinden, vatandaşların işlem öncesinde bankalarının bilgilendirmelerini kontrol etmeleri öneriliyor.

28 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? 2026 banka çalışma saatleri ve EFT-havale detayları
ETİKETLER
#28 Ekim
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#bankalar
#eft
#havale
#Ekonomi
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