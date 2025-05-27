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 | Bengü Sarıkuş

2B arazilerine tapu geliyor! Peki kimleri kapsayacak? Bakanlık açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2B konusunda haber bekleyen vatandaşın beklediği haberi verdi. Bakanlık, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek. İşte detaylar...

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2B arazilerine tapu geliyor! Peki kimleri kapsayacak? Bakanlık açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 13:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek. Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

2B arazilerine tapu geliyor! Peki kimleri kapsayacak? Bakanlık açıkladı

2B arazisi, Türkiye'de orman vasfını yitirmiş arazileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. "2B" ifadesi, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendine atıfta bulunur. Devlet mülkiyetindedir, ancak 2012 yılında çıkan 2B yasasıyla (6292 Sayılı Kanun) birlikte bu arazilerin hak sahiplerine (örneğin yıllardır üzerinde oturan köylülere) satışı mümkün hâle gelmiştir. Satışlar genellikle rayiç bedel üzerinden ve taksitli ödeme imkânı ile yapılır. Belediyeler ve tapu kadastro müdürlükleri bu süreci yönetir.

İşte Bakanlık verilerinden derlenen bilgilerle 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili merak edilenler

2B arazilerine tapu geliyor! Peki kimleri kapsayacak? Bakanlık açıkladı

1- 2B ARAZİSİ NEDİR?

- 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor.

2- BU ARAZİLERİN TAPU SÜRECİ KİMLERİ KAPSAR?

- Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor.

2B arazilerine tapu geliyor! Peki kimleri kapsayacak? Bakanlık açıkladı

3- 2B ARAZİLER NASIL TESCİL EDİLİR?

- Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.

4- UYGULAMA MEVCUT ORMAN VARLIĞINA ZARAR VERİR Mİ, ORMANLARI İMARA AÇIK HALE GETİRİR Mİ?

- Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.

2B arazilerine tapu geliyor! Peki kimleri kapsayacak? Bakanlık açıkladı

5- DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

- Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

2B arazilerine tapu geliyor! Peki kimleri kapsayacak? Bakanlık açıkladı

6- DÜZENLEMEDEN EN ÇOK HANGİ İLLERDEKİ VATANDAŞLARIMIZ YARARLANACAK?

- Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.

ETİKETLER
#2b Arazileri
#2b arazisi tapu
#Ekonomi
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