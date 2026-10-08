3 bin 700'den fazla hisse çakıldı: Çin borsalarında satış depremi

Çin borsalarında 8 Ekim'de sert satışlar yaşandı. Güne yükselişle başlayan piyasalarda olumlu hava kısa sürdü. Özellikle teknoloji, yarı iletken ve yapay zekâ bağlantılı şirketlerde yoğunlaşan satışlar, endeksleri aşağı çekti. Gün sonunda 3 bin 700'den fazla hisse değer kaybederken, en ağır darbe teknoloji ağırlıklı STAR 50 endeksine geldi.

Satış baskısının giderek artmasıyla Çin'in önde gelen borsa endeksleri günü ekside tamamladı. CSI 300 endeksi 47,34 puanlık düşüşle yüzde 1,09 gerileyerek 4.310,28 puana indi. Shanghai Composite endeksi yüzde 0,79 kayıpla 3.811,90 puandan kapanırken, Shenzhen Composite yüzde 2,07 düşüşle 12.620,90 puana geriledi.

Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu ChiNext endeksi yüzde 3,15 değer kaybederek 3.036,66 puana düştü. Günün en sert kaybını yaşayan STAR 50 ise 73,69 puan ve yüzde 4,82 gerileyerek 1.456,32 seviyesine indi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT SATIŞ: KAYIPLAR YÜZDE 10'U AŞTI

Piyasadaki satış dalgası yalnızca birkaç büyük şirketle sınırlı kalmadı. A grubu hisselerde düşüş geniş bir alana yayılırken, 3 bin 700'ün üzerinde şirketin hissesi günü kayıpla tamamladı. Özellikle yarı iletken üreticileri, yapay zekâ donanımıyla bağlantılı CPO şirketleri ve optik iletişim sektöründeki hisseler satışlardan ağır etkilendi.

Yuanjie Technology, Changguang Huaxin, Dongshan Precision, Woge Optoelectronics ve Junsheng Electronics hisseleri günlük düşüş limitine ulaştı. Optik iletişim şirketlerinden Tianfu Communication'ın hisseleri öğleden sonraki işlemlerde yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Bellek çipi üreticisi Changxin Technology'de ise gün içindeki kayıp yüzde 8'i aştı.

BORSALARDA 1,68 TRİLYON YUANLIK İŞLEM

Hisse fiyatlarındaki sert gerilemeye işlem hacmindeki yükseliş de eşlik etti. Şanghay ve Shenzhen borsalarında toplam işlem hacmi 1,68213 trilyon yuana ulaşırken, önceki seansa göre 244,11 milyar yuanlık artış kaydedildi. Şanghay Borsası'nda 811,18 milyar yuan, Shenzhen Borsası'nda ise 870,94 milyar yuan tutarında işlem gerçekleştirildi.

Şirket bazında en yüksek işlem hacmine 21,29 milyar yuanla Zhongji Xuchuang ulaştı. Onu 18,91 milyar yuanla Changxin Technology ve 14,39 milyar yuanla Xinyisheng izledi.

BANKACILIK HİSSELERİ DÜŞÜŞTEN SIYRILDI

Teknoloji hisselerinde kayıplar derinleşirken bankacılık sektörü piyasadan farklı bir görünüm sergiledi. Satış baskısına rağmen bazı büyük bankaların hisseleri yükselişini sürdürdü. Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China ve Hangzhou Bank hisseleri, seans içerisinde yeni zirve seviyelerini gördü.

Böylece bankacılık sektörü, teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yaşanan sert düşüşten olumlu ayrışan alanlardan biri oldu.

YABANCI YATIRIMCILARIN ÇİN HİSSELERİNDEKİ VARLIĞI YÜZDE 30 ARTTI

Piyasalardaki sert dalgalanmanın yanı sıra yabancı yatırımcıların Çin hisselerindeki varlıklarına ilişkin veriler de dikkat çekti. Çin Menkul Kıymetler Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre, yabancı yatırımcıların Çin ana kara piyasasında tuttukları hisse senetlerinin toplam değeri haziran sonu itibarıyla 4,66 trilyon yuana ulaştı.