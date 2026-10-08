Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:18

3 bin 700'den fazla hisse çakıldı: Çin borsalarında satış depremi

Çin borsalarında teknoloji ve yarı iletken hisselerini vuran satış dalgası piyasayı sarstı. STAR 50 endeksi yüzde 4,82 değer kaybederken, 3 bin 700'den fazla hisse günü düşüşle kapattı. İşlem hacmindeki sert artış da dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
3 bin 700'den fazla hisse çakıldı: Çin borsalarında satış depremi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:18

Çin borsalarında 8 Ekim'de sert satışlar yaşandı. Güne yükselişle başlayan piyasalarda olumlu hava kısa sürdü. Özellikle teknoloji, yarı iletken ve yapay zekâ bağlantılı şirketlerde yoğunlaşan satışlar, endeksleri aşağı çekti. Gün sonunda 3 bin 700'den fazla hisse değer kaybederken, en ağır darbe teknoloji ağırlıklı STAR 50 endeksine geldi.

Satış baskısının giderek artmasıyla Çin'in önde gelen borsa endeksleri günü ekside tamamladı. CSI 300 endeksi 47,34 puanlık düşüşle yüzde 1,09 gerileyerek 4.310,28 puana indi. Shanghai Composite endeksi yüzde 0,79 kayıpla 3.811,90 puandan kapanırken, Shenzhen Composite yüzde 2,07 düşüşle 12.620,90 puana geriledi.

Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu ChiNext endeksi yüzde 3,15 değer kaybederek 3.036,66 puana düştü. Günün en sert kaybını yaşayan STAR 50 ise 73,69 puan ve yüzde 4,82 gerileyerek 1.456,32 seviyesine indi.

3 bin 700'den fazla hisse çakıldı: Çin borsalarında satış depremi

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT SATIŞ: KAYIPLAR YÜZDE 10'U AŞTI

Piyasadaki satış dalgası yalnızca birkaç büyük şirketle sınırlı kalmadı. A grubu hisselerde düşüş geniş bir alana yayılırken, 3 bin 700'ün üzerinde şirketin hissesi günü kayıpla tamamladı. Özellikle yarı iletken üreticileri, yapay zekâ donanımıyla bağlantılı CPO şirketleri ve optik iletişim sektöründeki hisseler satışlardan ağır etkilendi.

Yuanjie Technology, Changguang Huaxin, Dongshan Precision, Woge Optoelectronics ve Junsheng Electronics hisseleri günlük düşüş limitine ulaştı. Optik iletişim şirketlerinden Tianfu Communication'ın hisseleri öğleden sonraki işlemlerde yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Bellek çipi üreticisi Changxin Technology'de ise gün içindeki kayıp yüzde 8'i aştı.

3 bin 700'den fazla hisse çakıldı: Çin borsalarında satış depremi

BORSALARDA 1,68 TRİLYON YUANLIK İŞLEM

Hisse fiyatlarındaki sert gerilemeye işlem hacmindeki yükseliş de eşlik etti. Şanghay ve Shenzhen borsalarında toplam işlem hacmi 1,68213 trilyon yuana ulaşırken, önceki seansa göre 244,11 milyar yuanlık artış kaydedildi. Şanghay Borsası'nda 811,18 milyar yuan, Shenzhen Borsası'nda ise 870,94 milyar yuan tutarında işlem gerçekleştirildi.

Şirket bazında en yüksek işlem hacmine 21,29 milyar yuanla Zhongji Xuchuang ulaştı. Onu 18,91 milyar yuanla Changxin Technology ve 14,39 milyar yuanla Xinyisheng izledi.

3 bin 700'den fazla hisse çakıldı: Çin borsalarında satış depremi

BANKACILIK HİSSELERİ DÜŞÜŞTEN SIYRILDI

Teknoloji hisselerinde kayıplar derinleşirken bankacılık sektörü piyasadan farklı bir görünüm sergiledi. Satış baskısına rağmen bazı büyük bankaların hisseleri yükselişini sürdürdü. Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China ve Hangzhou Bank hisseleri, seans içerisinde yeni zirve seviyelerini gördü.

Böylece bankacılık sektörü, teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yaşanan sert düşüşten olumlu ayrışan alanlardan biri oldu.

YABANCI YATIRIMCILARIN ÇİN HİSSELERİNDEKİ VARLIĞI YÜZDE 30 ARTTI

Piyasalardaki sert dalgalanmanın yanı sıra yabancı yatırımcıların Çin hisselerindeki varlıklarına ilişkin veriler de dikkat çekti. Çin Menkul Kıymetler Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre, yabancı yatırımcıların Çin ana kara piyasasında tuttukları hisse senetlerinin toplam değeri haziran sonu itibarıyla 4,66 trilyon yuana ulaştı.

 

ETİKETLER
#Çin Borsaları
#Star 50 Endeksi
#Csi 300 Endeksi
#Shanghai Composite
#Shenzhen Composite
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.