3. Enflasyon Raporu açıklanacak! Enflasyon tahminleri bekleniyor

07 Ağustos 2024 13:37 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:57

Piyasalarda ağustos ayında gözler yılın 3. Enflasyon Raporu ve Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Ekonomi, ağustos ayı ile eylülün ilk haftasında yoğun veri gündemiyle meşgul olacak. TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncellemişti. Yüzde 38'e çekilen enflasyon tahmini 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde oldu. Gözler şimdi yeni enflasyon raporuna çevrildi.

3. ENFLASYON RAPORU'NDA YARIN AÇIKLANACAK

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı 8 Ağustos (yarın) saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.

Karahan, bir önceki rapor sunumunda, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmişti.

2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korudu.

Toplantı TCMB'nin internet sitesi "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

3. Enflasyon Raporu'nun ardından gözler 20 Ağustos'ta da TCMB Para Politikası Kurulunda (PPK) olacak.

Merkez Bankası, ağustos ayında faiz kararını açıklayacak.

Kurul, temmuz toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.