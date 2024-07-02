3 Temmuz Çarşamba günü 4 şirket temettü dağıtacak

02 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:40

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Borsa İstanbul'da 4 şirket hissedarlarına temettü ödemeleri yapacak.

3 Temmuz Çarşamba günü Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA), Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) temettü verecek.

Genel kurul toplantılarının ardından temettü açıklamasında bulunan şirketler kâr dağıtım için ödeme tarihlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

4 ŞİRKET HİSSEDARLARINA TEMETTÜ VERECEK

4 şirketin dağıtacağı temettüler nakit olarak T+2 günü olan 5 Temmuz Cuma gününde kullanılabilir olacak.

Ard Grup Bilişim (ARDYZ), pay başına net 0,020 TL temettü ödemesi verecek. Ödemeler 5 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara geçecek.

Gıpta Ofis (GIPTA), pay başına net 0,21 TL temettü ödemesi verecek. Ödemeler 5 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara geçecek.

Dofer Yapı (DOFER), 3 Temmuz 2024 tarihinde pay başına net 0,56 TL temettü ödemesi verecek. Ödemeler 5 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara geçecek.

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse başına 0.20 TL temettü verecek. Temettü dağıtımı 03 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.