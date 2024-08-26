30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz olacak!

26 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) tarafından 30 Ağustos'ta toplu ulaşımın İstanbul'da ücretsiz olacak açıklaması yapıldı.

İSTANBUL KART SAHİPLERİ İÇİN GEÇERLİ

Buna göre, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı ifade edildi. İBB açıklamasında ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı vurgulandı.

2019 YILINDA BAŞLADI

İBB Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, 2019 yılından bu yana İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi sağlanıyor.