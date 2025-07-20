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 | Özge Sönmez

30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor! Araçlar 6 ay içinde satışa çıkıyor

Yediemin otoparkında yıllardır çürümeye terk edilen araçlar için satış usulleri netleştirildi. 9. Yargı Paketi çerçevesinde kapsamında trafikten men edilen araçların satışıyla üzerindeki "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi tüm şerhler kalkacak.

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30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor! Araçlar 6 ay içinde satışa çıkıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 10:07

Yediemin otoparkında yıllardır bekleyen araçların satışı , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğle hızlandı. Emniyet ve Jandarma trafik birimleri tarafından araç sahiplerine araçlarını almaları için bildirim yapılacak. Araçlar 6 ay içinde alınmazsa illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor! Araçlar 6 ay içinde satışa çıkıyor

PAZARLIK USULÜYE SATIŞA SUNULACAK

Görevlendirilecek makine mühendislerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hurda olduğu belirlenen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği bedelin altına düşmemek şartıyla lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılacak. Hurda olmayan araçların satışını ise ilgili idareler gerçekleştirecek.
Satışı yapılan araçlar için, marka, model, tip, renk, motor ve şasi numarası gibi teknik bilgilerin yanı sıra alıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini içeren satış belgesi düzenlenecek.

30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor! Araçlar 6 ay içinde satışa çıkıyor

ARAÇ ÜZERİNDEKİ TÜM ŞERHLER KALKACAK

Satış işlemiyle birlikte araçlar üzerindeki "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi tüm şerhler kaldırılacak. Satıştan elde edilen gelir, varsa alacaklılara dağıtılacak; kalan bakiye ise araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvuru yaparsa bu tutar kendisine ödenecek.
Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni düzenlemeyle araçların 11 aydan fazla yedieminde kalamayacağını belirterek, "Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırmayla satılacak. Elde edilen gelirler vadeli hesaplarda tutulacak ve hak sahiplerine ödenecek" dedi.
Yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiren bu uygulama, hem otoparklardaki araç yoğunluğunu azaltacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.
Öte yandan yasal düzenlemenin SGK borçlularının araçlarını kapsamadığı, bununla ilgili de yeni düzenlemenin yolda olduğu öğrenildi.

30 milyon sürücüyü ilgilendiriyor! Araçlar 6 ay içinde satışa çıkıyor
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ETİKETLER
#çevre
#otopark
#Hurda Araçları
#Araç Satışı
#Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Yediemin
#Ekonomi
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