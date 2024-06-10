Bir gramdan 300 liralık kayıp! İslam Memiş altın alacaklara seslendi, tarih ve seviye verdi

10 Haziran 2024 15:03 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:23

Altın fiyatları, geçen haftaki keskin düşüşün ardından pazartesi günü ons başına 2.300 doların altında kaldı. ABD istihdam verilerinin Fed'in bu yıl erken faiz indirimi beklentilerini hafifletmesinin ardından bir ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altının gram fiyatı yurt içinde 2 bin 400 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan çarşamba günü hem ABD enflasyon verisi hem de Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. İki verinin de altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalarda yaşanan son durumu TGRT Haber ekranlarında yorumlayarak şunları kaydetti:

2 KRİTİK VERİ FİYATLARI ETKİLEYECEK

Kontrol artık merkez bankalarında merkez bankalarının yönüyle artık hareket eden bir dünya piyasası var. Altın fiyatları nisan ayıdan bugüne baktığımız zaman son 2 aylık süreçte baskılandı. Neden? Jeopolitik gerilimler azaldı. Amerika Merkez Bankası faiz indirme ihtimalleri biraz daha zayıflamaya devam ediyor ve altında doğal haliyle geliyor.

Ons altın şu anda 2.297 dolar seviyesinde. Aslında bir son bir aydır 2.280 dolar destek seviyesini bekliyorduk. Bu beklentilerimiz karşılandı 2.280 2.340 dolar aralık kısa vadeli takip etmeye devam ediyoruz.

Yıl sonunda yılın ikinci yarısı için yine 2.600/3.000 dolar seviyesi ile alakalı beklentimiz devam ediyor. Şimdi hafta sonları genelde risklerin arttığı dönemlerdir. Avrupa'dan bir haber geldi. Erken seçim kararı geldi. Fransa'da Belçika Başbakanı istifa etti yeni istifalar gelebilir.

ELİNDE DOLAR OLAN ŞANSLI

Burada da Avrupa'daki siyasi riskler aslında yeniden fiyatlanacak. Şimdi bu hafta çok önemli bir hafta. Çarşamba günü haftaya ikiye ayıracağız bu hafta. Çarşamba gününe kadar olan süreç çarşamba gününden sonra olağan süreç.

Enflasyon verisi açıklanacak muhtemelen yüzde 3.1'e kadar gerilen bir enflasyon rakamı göreceğiz. Ve akşamında Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. Dolayısıyla da 2.280/2.340 dolar aralığı yine altın tarafında geçerli mi olacak?

Şimdi bu hafta elinde dolar olan yatırımcısı şanslı. Ons altının düşüşünü bekleyenler var. Evet düştü geriledi ve 2.280 dolar destek seviyesi burada geçerliğini korumakta. Peki önümüzdeki ikinci yarıda neler vardı? Risk olarak tabii ki jeopolitik gerilimler devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTININ YÜKSELİŞİNİ DESTEKLEYECEK

Avrupa'da siyasi gerginlikler başladı. Beraberinde de Merkez Bankaları'nın faiz indirme süreciyle alakalı belirsizlikler var. Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Bu da altın fiyatlarının orta uzun vadede yükselişini destekleyecek faktörler arasında.

ALTIN BORCU OLANLARA SESLENDİ

İçeride dolar kuru sabit ve dolayısıyla gram altın ons altını takip ediyor. Gram altın tarafında şu an serbest piyasalar fiziki altın 2.418 TL seviyesi var. Soru şu, nereden geldik bu seviyelere? 2 ay önce 2.731 TL seviyesindeydi. Düğün yapacaklar altın borcu olanlar altın yatırımı düşünenler buyurun geriledi. İşte burada yaklaşık 300 liradan fazla gramında değer kaybetti.

3 BİN TL BEKLENTİM DEĞİŞMEDİ

Bir uzun vadede yaz sonunda yine gram altın tarafındaki beklentim 3.000/3.500 TL aralığı devam ediyor. O yüzden Temmuz ayı itibariyle yine yükselişler karşımızda olabilir. Altın yatırımcısı bu düşüşleri fırsata çevrilebilir. Ben altın tarafındaki düşüşlerin kalıcı olacağını beklemiyorum.

Ve bütün enstrümanlara baktığımız zaman da ne borsada ne dövizde ne altın tarafında ne kripto para piyasasına hiçbir enstrüman kazandırmıyor. Hepsi yatay bir süreçte ve bu bekleme süreci bir ay daha devam edebilir ama bu süreçlerde yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu söyleyebilirim.