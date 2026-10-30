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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:14

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ürünleri yarın satışta. ŞOK markette 31 Ekim tarihinden itibaren birçok ürün uygun fiyatları ile satışa çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK'ta onlarca fırsat ürünü raflarda olacak. Kişisel bakımdan, küçük ev aletlerine kadar onlarca üründe fırsat müşterileri bekliyor. ŞOK'ta bu hafta fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında Epilasyon aleti seti 1.999 TL, Döner başlıklı diş fırçası 499 TL, Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL, Ayak bakım cihazı 250 TL, Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL, Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL ile yer alıyor. Öte yandan Yağlı radyatör 1.899 TL, Isıtıcı 499 TL, Acil durum ampul 175 TL, Sensörlü ampul 100 TL , Sensörlü duvar lambası 175 TL. Peki 31 Ekim'de ŞOK'ta başka hani ürünler yer alacak? İşte 31 Ekim Cumartesi ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları...

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Editor
 Beyza Çolak
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31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:14

31 Ekim kataloğu ve fiyatları belli oldu. ŞOK'ta bu gününden itibaren onlarca indirimli ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.  Epilasyon aleti seti 1.999 TL, Döner başlıklı diş fırçası 499 TL, Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL, Ayak bakım cihazı 250 TL, Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL, Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL, Saç kesme makinesi 499 TL, Titreşimli göz kremi 599 TL, Jel sticker tırnak seti 799 TL, Ledli cımbız 100 TL, Şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL, Buharlı temizlik makinesi 4.499 TL, Kablosuz dik süpürge 4.199 TL, Cam kettle 899 TL, Buharlı kırışık giderici 1.199 TL, Tiftik temizleyici 299 TL, Yağlı radyatör 1.899 TL, Isıtıcı 499 TL, Acil durum ampul 175 TL, Sensörlü ampul 100 TL, Sensörlü duvar lambası 175 TL'den satışa çıkacak.  Peki 31 Ekim'de ŞOK zincir marketlerde başka hangi ürünler yer alıyor. İşte 31 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları... 

HABERİN ÖZETİ

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ŞOK marketlerde 31 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları açıklandı.
ŞOK'ta bu cumartesi gününden itibaren onlarca indirimli ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
Epilasyon aleti seti 1.999 TL&nbsp;
Döner başlıklı diş fırçası 499 TL&nbsp;
Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL&nbsp;
Ayak bakım cihazı 250 TL&nbsp;
Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL&nbsp;
Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL&nbsp;
Saç kesme makinesi 499 TL&nbsp;
Titreşimli göz kremi 599 TL
Ledli cımbız 100 TL&nbsp;
Kablosuz dik süpürge 4.199 TL&nbsp;
Cam kettle 899 TL&nbsp;
Buharlı temizlik makinesi 4.499 TL&nbsp;
Şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL&nbsp;
Jel sticker tırnak seti 799 TL
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

ŞOK 31 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI 

Epilasyon aleti seti 1.999 TL 

Döner başlıklı diş fırçası 499 TL 

Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL 

Ayak bakım cihazı 250 TL 

Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL 

Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL 

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...


Saç kesme makinesi 499 TL 

Titreşimli göz kremi 599 TL

Jel sticker tırnak seti 799 TL

Ledli cımbız 100 TL 

Şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL 

Buharlı temizlik makinesi 4.499 TL 

Kablosuz dik süpürge 4.199 TL 

Cam kettle 899 TL 

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...


Buharlı kırışık giderici 1.199 TL 

Tiftik temizleyici 299 TL

Yağlı radyatör 1.899 TL 

Isıtıcı 499 TL 

Acil durum ampul 175 TL 

Sensörlü ampul 100 TL 

Sensörlü duvar lambası 175 TL 

 

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...

 

BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Kazanlı Ütü: 19.900 TL

Şarjlı Süpürge: 11.900 TL

Beyaz / Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL / 11.250 TL

IPL Lumea: 10.250 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...

(Single) Drone: 7.250 TL

Azur Ütü: 3.990 TL

Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml: 999 TL

Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...

Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL

Dönən Şehir Seti: 1.190 TL

Araç İçi Kamera: 1.190 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL

Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor...


 

ETİKETLER
#indirim
#Aktüel Ürünler
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#Cumartesi
#31 Ekim
#şok market
#ŞOK market
#Buharlı temizleyi
#Ekonomi
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