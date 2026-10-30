ŞOK 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları belli oldu. ŞOK'ta bu cumartesi gününden itibaren onlarca indirimli ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Epilasyon aleti seti 1.999 TL, Döner başlıklı diş fırçası 499 TL, Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL, Ayak bakım cihazı 250 TL, Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL, Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL, Saç kesme makinesi 499 TL, Titreşimli göz kremi 599 TL, Jel sticker tırnak seti 799 TL, Ledli cımbız 100 TL, Şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL, Buharlı temizlik makinesi 4.499 TL, Kablosuz dik süpürge 4.199 TL, Cam kettle 899 TL, Buharlı kırışık giderici 1.199 TL, Tiftik temizleyici 299 TL, Yağlı radyatör 1.899 TL, Isıtıcı 499 TL, Acil durum ampul 175 TL, Sensörlü ampul 100 TL, Sensörlü duvar lambası 175 TL'den satışa çıkacak. Peki 31 Ekim'de ŞOK zincir marketlerde başka hangi ürünler yer alıyor. İşte 31 Ekim ŞOK aktüel ürünleri ve fiyatları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ 31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2026! Titreşimli göz kremi, kablosuz dikey süpürge, döner başlıklı diş fırçası ve cam kettle geliyor... ŞOK marketlerde 31 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları açıklandı. ŞOK'ta bu cumartesi gününden itibaren onlarca indirimli ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Epilasyon aleti seti 1.999 TL Döner başlıklı diş fırçası 499 TL Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL Ayak bakım cihazı 250 TL Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL Saç kesme makinesi 499 TL Titreşimli göz kremi 599 TL Ledli cımbız 100 TL Kablosuz dik süpürge 4.199 TL Cam kettle 899 TL Buharlı temizlik makinesi 4.499 TL Şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL Jel sticker tırnak seti 799 TL

ŞOK 31 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Epilasyon aleti seti 1.999 TL

Döner başlıklı diş fırçası 499 TL

Kaş ve bıyık epilasyon cihazı 399 TL

Ayak bakım cihazı 250 TL

Fanlı ve led ışıklı ayna 599 TL

Dijital ısı göstergeli saç düzleştirici 750 TL



Saç kesme makinesi 499 TL

Titreşimli göz kremi 599 TL

Jel sticker tırnak seti 799 TL

Ledli cımbız 100 TL

Şarjlı saç düzleştirici tarak 250 TL

Buharlı temizlik makinesi 4.499 TL

Kablosuz dik süpürge 4.199 TL

Cam kettle 899 TL



Buharlı kırışık giderici 1.199 TL

Tiftik temizleyici 299 TL

Yağlı radyatör 1.899 TL

Isıtıcı 499 TL

Acil durum ampul 175 TL

Sensörlü ampul 100 TL

Sensörlü duvar lambası 175 TL

BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Kazanlı Ütü: 19.900 TL

Şarjlı Süpürge: 11.900 TL

Beyaz / Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL / 11.250 TL

IPL Lumea: 10.250 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

(Single) Drone: 7.250 TL

Azur Ütü: 3.990 TL

Kalpten Kalbe Porselen Kahve Fincan Takımı 90 ml: 999 TL

Fonksiyonel Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.990 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

Oto Koltuk Kılıfı Seti: 1.190 TL

Dönən Şehir Seti: 1.190 TL

Araç İçi Kamera: 1.190 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.130 TL

Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL



