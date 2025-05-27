3600 ek gösterge iptali ile maaşlar yüzde 30 artacak! Kimler etkilenecek? Faruk Erdem anlattı

Anayasa Mahkemesi, sadece 15 Ocak 2023’ten önce atanan memurların yararlandığı 3600 ek gösterge şartını iptal etti. Kararla, bu tarihten sonra atanan tüm Genel İdare Hizmetleri memurları da bu haktan faydalanacak. Uygulama 6 ay sonra başlayacak. Emekli maaşı ve ikramiyelerde yüzde 30’a yakın artış bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için getirilen "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartını iptal etti. Ek gösterge, memur maaşları ve özellikle emekli ikramiye zammı ile emekli aylıklarını belirleyen önemli bir unsurken, bu karar kamu çalışanları açısından kritik bir değişikliğe işaret ediyor. Peki kimler bu kapsama girecek? Bu uygulama ile neler değişecek? İşte Faruk Erdem’in açıklamaları ve kararın tüm ayrıntıları...

Ek gösterge memurların maaşlarını ve özellikle emekli ikramiye ve aylıklarını belirleyen önemli çarpanlardan birisi. Ek göstergenin artırılması memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini artırdı. Ancak bu düzenlemenin yürürlük maddesinde Genel İdare Hizmetler Sınıfı için 15.01.2023 tarihi sınır olarak belirlendi ve bundan önce kamuya atananlar kapsama alındı.

NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Uygulama tarihi hakkında bilgi veren Erdem, yüksek mahkemenin bu uygulamayı iptal ederek 15 Ocak 2023 tarihinden sonra kamu görevine giren ve girecek olan tüm Genel İdare Hizmetler Sınıfı memurların aynı düzenlemeden yararlanabileceğine hükmettiğini belirtti. Ancak uygulama 6 ay sonra başlayacak.

KİMLER BU KARARDAN ETKİLENECEK?

Erdem'in verdiği bilgilere göre, kamu kurumlarının yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil ediyor. Bu il özel idaresi müdüründen itfaiye memuruna, gardiyandan yüksek mahkeme memuruna, Şube müdüründen, YÖK Genel Sekreter'ine, uzmanlardan teftiş görevlilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

NASIL UYGULANACAK?

Erdem, bu karar uygulandığında 15 Ocak 2023 sonrasında kamuya atanan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı tüm memurların da 3600 ek gösterge artışından yararlanacağını belirtti. Ancak uygulama için yüksek mahkemenin 6 ay süre verdiğini belirten Erdem, bu süre içinde yeni bir düzenleme yapılmaz ise kararın uygulamaya gireceğini söyledi.

KAMU ÇALIŞANI MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 30 YÜKSELECEK

Faruk Erdem, ek gösterge artışı kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emekli aylıklarını belirleyen en önemli çarpanlardan birisi olduğunu ifade etti. Erdem, ek gösterge arttıkça kamu çalışanların maaş ve ikramiye ile emekli aylıklarının da yükseleceğini belirtti. Erdem. "3600 ek gösterge artışı özellikle emekli ikramiye ve emekli aylıklarında yüzde 30'a yakın artışa yol açacak. Mevcut maaşlarda bu oranda bir artış olmayacak. Fakat memurlara 15 Ocak 2023 sonrası için toplu ödeme yapılması da gerekebilecek." dedi.