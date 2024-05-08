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Milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, en çok şikayet edilen ürün belli oldu

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
08 May 2024 09:17 - Güncelleme : 08 May 2024 09:29
Milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, en çok şikayet edilen ürün belli oldu

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetlerinin 4 Ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladığın açıkladı.

Ticaret Bakanlığı 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin karara bağladığı anlaşmazlıklarla ilgili önemli bilgiler kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada özellikle yargı mercileri üzerindeki iş yükünün hafiflediği ifade edildi. 

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

1,9 MİLYAR LİRALIK BAŞVURU

Tüketici hakem heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı. 4 ayda 1,9 milyar lira tutarında uyuşmazlık için başvuru yapıldı. 

Tüketici hakem heyetlerinde 2024 yılının ilk dört ayında toplam 241 bin 53 adet başvuru yapılırken 247 bin 966 adet uyuşmazlık tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,9 milyar lira oldu.

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

2024 yılının ilk dört ayında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında en çok ayakkabı yönelik şikayette bulunulduğu görüldü.

Kaynak: tgrthaber.com
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