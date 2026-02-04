Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

4 kişilik iftar menüsü ne kadar? Alt sınır belli oldu, üst sınır belirsiz

Şubat 04, 2026 09:23
1
4 kişilik iftar menüsü ne kadar? Alt sınır belli oldu, üst sınır belirsiz

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar menülerinde fiyat farkları yeniden gündeme geldi. Mahalle lokantalarında kişi başı 500 liradan başlayan iftar menüleri, büyük restoranlar ve 5 yıldızlı otellerde 7 bin liraya kadar yükseliyor. 

Lüks bir otelde 4 kişilik bir iftar sofrasının faturası ise cep yakan seviyelere ulaşıyor.

İşte rakamlar ve tüm detaylar... 

 



 

2
iftar fiyatları

Ramazan ayına sayılı günler kala yeme içme sektörü de hazırlıklarını hızlandırdı. Restoranlarla büyük iftar davetlerinin düzenlendiği 5 yıldızlı otellerde fiyatlar belirlenmeye başladı. Ortalama mekanlarda geçen yıla göre fahiş artış yaşanmazken, bu yılki iftar menüleri kişi başı 500 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Daha lüks seçeneklerde ise üst sınır artıyor. Evde 4 kişilik bir iftar ise iftariyeliklerden tatlılara, ana yemekte ne olduğuna göre değişmekle birlikte ortalama 1.000-1.500 lira gibi bir maliyet çıkarıyor.

3
iftar menüsü

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 4 kişilik aile, dışarıda iftar yapmak isterse, çok mütevazı bir esnaf lokantasında dahi 2 bin lirayı gözden çıkarmak durumunda. Orta hâlli bir restoranda kişi başı fiyatlar 2.500 lirayı buluyor ve 4 kişi maliyeti 10 bin lira. Söz konusu aile, bu bedelle, tanesi 500 liradan 20 adet ramazan kolisini ihtiyaç sahibine bağışlayabilir. Lüks otelde 4 kişilik iftar bedeli ise, 800-1.000 liralık bir iftar kolisinden alıp 30 kişinin ramazan harcamasına önemli katkı sağlayabilir.

4
4 kişilik iftar menüsü ne kadar? Alt sınır belli oldu, üst sınır belirsiz

LOKANTA FİYATLARINDA FAHİŞ ZAM YOK 

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, sektörde fahiş zamların söz konusu olmadığını belirtirken, kendi restoranlarında iftar menüsünün Ümraniye’de 2.250, Esenler’de 2.900 lira olduğunu, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 fiyat artışı uygulandığını ifade etti. Sektöre karşı adı konulmamış protesto olduğunu söyleyen Bingöl, ülke genelindeki 20 bin noktadan fiyat aldıklarını, işletmelerin çoğunun zam yapmayacaklarını, bazılarının da cüzi artışa gideceğini ifade ediyor.

5
4 kişilik iftar menüsü ne kadar? Alt sınır belli oldu, üst sınır belirsiz

500 LİRALIK İFTAR 

Bu grupta klasik ve doyurucu seçenekler var. 2 hurma ve zeytinle açılacak iftarın üzerine mercimek ya da ezogelin çorba servis ediliyor. Kuru fasulye-pilav, nohut-pilav ya da köfte gibi tek seçenek veriliyor. Mevsim salatası, ramazan pidesi ve ayran menüye dâhil ediliyor. Tatlı olarak sütlaç, irmik helvası, Kemalpaşa bulunuyor.

6
4 kişilik iftar menüsü ne kadar? Alt sınır belli oldu, üst sınır belirsiz

2.000 TL'LİK MENÜ 

İftariyelik ve çorba seçenekleri benzer. Bu menüde etli seçenekler var. Köfte, tas kebabı ya da Adana-Urfa gibi kebaplar bulunabiliyor. Kırmızı et yemek türleri, tavuk ve balık da seçenek olarak sunuluyor. Ara sıcakta börek, yanında salata, yemek üzerine güllaç ve sütlü tatlılarla ramazan şerbetleri menüyü tamamlıyor.

7
lüks iftar menüsü

LÜKS MENÜLERDE NE VAR?

Lüks restoranlarla 5 yıldızlı otellerde iftariyelik tabağında hurma, pastırma, sucuk, peynir çeşitleri, zeytinyağlılar yer alıyor. Çorbanın ardından ara sıcak olarak içli köfte, su böreği, paçanga gibi klasikler veriliyor. Ana yemekte kırmızı etten klasik Türk ve Osmanlı yemeklerinin çeşitleri servis ediliyor. Bu yemekler arasında kuzu tandır, hünkârbeğendi gibi seçenekler revaçta. Kuzu sırtı, dana kaburga ve ünlü şef imzalı tabaklar da var. Canlı pişirme istasyonlarının da bulunduğu 5 yıldızlı iftarlarda tatlı büfesi ya da çoklu tatlı tabakları servis ediliyor.

8
iftar fiyatları

FİYATLAR NEREDE, NE KADAR?

Lokantalar 500 - 2.000 TL
Zincir restoran 2.000 - 3.000 TL
Oteller 2.500 - 3.500 TL
Ultra lüks oteller 4.500 - 7.000 TL
Ultra lüks restoran 3.500 - 6.000 TL

9
4 kişilik iftar menüsü ne kadar? Alt sınır belli oldu, üst sınır belirsiz

RAMAZAN KOLİLERİNİN FİYATLARI BELLİ OLDU 

Ramazan öncesinde marketlerdeki gıda kolileri geçen yıla göre yüzde 20-25 zamlanmış durumda. Başlangıç seviyesindeki kolide genellikle pirinç, bulgur, makarna, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, un, şeker, tuz ve ayçiçeği yağı gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. Orta segment kolilerde bu ürünlere ek olarak çay, salça, domates püresi, zeytin, hazır çorba, erişte, reçel, helva ve tahin-pekmez gibi ürünler bulunuyor. Daha yüksek fiyatlı ramazan kolilerinde ise sıvı yağ çeşitleri, Türk kahvesi, bisküvi, çikolata, gofret, hurma, kadayıf veya güllaç yaprakları gibi ramazana özgü ürünler öne çıkıyor.

10
4 kişilik iftar menüsü ne kadar? Alt sınır belli oldu, üst sınır belirsiz

PAKET FİYATLARI

Ekonomik/Küçük Koli 499 TL - 750 TL
Standart Market Kolisi 850 TL - 1.250 TL
Premium Paket 1.500 TL-2.500 TL
Büyük / Mega Koliler 1.800 TL - 5.000 TL

