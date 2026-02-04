4 kişilik iftar menüsü ne kadar? Alt sınır belli oldu, üst sınır belirsiz

Ramazan ayına sayılı günler kala yeme içme sektörü de hazırlıklarını hızlandırdı. Restoranlarla büyük iftar davetlerinin düzenlendiği 5 yıldızlı otellerde fiyatlar belirlenmeye başladı. Ortalama mekanlarda geçen yıla göre fahiş artış yaşanmazken, bu yılki iftar menüleri kişi başı 500 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Daha lüks seçeneklerde ise üst sınır artıyor. Evde 4 kişilik bir iftar ise iftariyeliklerden tatlılara, ana yemekte ne olduğuna göre değişmekle birlikte ortalama 1.000-1.500 lira gibi bir maliyet çıkarıyor.