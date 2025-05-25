4 şirket temettü dağıtıyor! Hesaplarınızı kontrol edin

Şirketler elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirket, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hissedarlarına temettü ödemesi yapacak. Yatırımcılar, bu ödemelerden yararlanabilmek için ilgili hisseleri hak kullanım tarihinden önce portföylerinde bulundurmalıdır.



İŞTE TEMETTÜ DAĞITAN ŞİRKETLER

Anadolu Isuzu 1 TL nominal değerli pay için net 1.6865078 lira, Coca Cola 0.9113699 lira, Lokman Hekim 0.3541666 lira, Mavi Giyim ise 0.9962167 lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Verilen temettü tutarları, şirketlerin 1 TL nominal değerli pay başına ödeyecekleri net temettü miktarını ifade ediyor. Bu da doğrudan yatırımcının hesabına geçecek net temettü tutarıdır.