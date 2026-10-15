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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:56

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

40 bin TL altına alınabilecek cep telefonları listesi, taksit fiyatlarında yapılan düzenlemeyle beraber tekrar gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sıfır cep telefonlarında taksit sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltildi. Bankacılık ve Denetleme Kurumu (BDDK) 40 bin TL ve altı cep telefonlarında taksit sayısının 12 olduğunu açıkladı. elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında taksit tutarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Peki 40 bin TL altına alınabilecek cep telefonları hangileri? İşte, 40 bin liranın altına alınabilecek akıllı cep telefonları…

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Editor
 Fuat İğci
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40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:56

40 bin TL altına alınabilecek cep telefonları arasında , , gibi modeller bulunuyor. Fiyatı 40 bin lira ve altındaki cep telefonları için taksit süresi 12 ay olurken 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 3 aylık vade sınırı sabit kaldı. Yenilenmiş cep telefonlarında ise tutar sınırı olmaksızın 12 ay vade imkanı getirildi. Sıfır cep telefonlarındaki taksit sınırının 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltilmesi ile beraber 40 bin liranın altındaki cep telefonları gündeme geldi. İşte, 40 bin TL altına alınabilecek cep telefonları…

40 BİN TL ALTINA ALINABİLECEK TELEFONLAR LİSTESİ

Samsung Galaxy A37 5G: 25.999 TL'den

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

Samsung Galaxy A57 5G: 33.499 TL'den

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

Redmi Note 15 Pro: 32.999 TL

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

Redmi Note 15 Pro 5G: 33.999 TL

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

Redmi Note 17 Pro 5G: 36.999 TL

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

Redmi Note 15 Pro+ 5G: 39.999 TL

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

X8 Pro: 39.999 TL

 

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

TECNO Camon 50 Ultra 5G: 39.999 TL

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

SINIR 20 BİN LİRADAN 40 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin TL’den 40 bin TL’ye yükseltildi. 40 bin TL ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 40 bin TL üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay vade sınırı korundu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay vade imkânı getirildi.

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?

 

DİĞER MAL VE HİZMETLERDE MEVCUT TAKSİT SAYISI DEVAM EDECEK

​Elektronik eşya, tablet bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında ise taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmedi. Böylece söz konusu mal ve hizmet gruplarında, daha önce BDDK tarafından alınan kararlarla uyum sürdürüldü.
 

40 bin TL altına alınabilecek telefonlar listesi 2026! 40 bin lira altına hangi cep telefonları alınır?
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#samsung
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#honor
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#Ekonomi
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