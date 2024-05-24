40 milyar dolarlık artış! TCMB Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz

24 May 2024 15:08 - Güncelleme : 24 May 2024 15:18

Bakan Şimşek dezenflasyona geçiş için tarih verdi! Enflasyonu düşürecek adımları tek tek anlattı

Bakan Şimşek dezenflasyona geçiş için tarih verdi! Enflasyonu düşürecek adımları tek tek anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Albaraka İslami Finans Zirvesi”nde açıklamalarda bulundu. Fatih Karahan Merkez Bankası rezervlerinin 40 milyar dolar arttığını söyledi.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Merkez Bankamızın rezervleri 40 milyar dolar arttı. Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Dezenflasyon sürecinde aylık enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasını sürdüreceğiz.

''ZAYIFLAMA GÖRÜYORUZ''

Aylık enflasyonun ana eğiliminde seviyesi yüksek olmakla birlikte bir zayıflama görmekten memnunuz. Maliye politikalarının dezenflasyon sürecine destek vermesini bekliyoruz.

Dezenflasyonun gerçekleşmesi için gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Katılım finans sektörünün finansal mimaride yükselen bir öneme sahip olduğunun farkındayız.