400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni yılda otomobil almak isteyenler için gözler bir süredir bankaların taşıt kredisi tabelalarındaydı. Merkez Bankası’nın son faiz indiriminin ardından “taşıt kredileri de gevşer mi?” sorusu yeniden gündeme gelirken, bankalar 400 bin TL’lik kredi için güncel geri ödeme tablolarını netleştirdi.
Faizlerde beklenen düşüş sınırlı kalırken, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları bankadan bankaya ciddi farklar gösteriyor.
Peki hangi banka ne kadar faiz istiyor, 400 bin TL’nin toplam maliyeti kaç liraya çıkıyor?
İşte banka banka güncel taşıt kredisi oranları ve geri ödeme hesapları…
Halkbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 530 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 29 bin 103 TL
Ziraat Bankası
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 101 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 13 bin 655 TL
Vakıf Katılım
Finansman Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,94
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 636 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 744 bin 905 TL
Akbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 54 TL
Garanti BBVA
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 754 TL
KuveytTürk
Finansman Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,82
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 186 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 729 bin 24 TL
Dünya Katılım
Finansman Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,94
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 636 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 745 bin 205 TL
TEB
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 204 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 765 bin 364 TL
Türkiye Finans
Finansman Tutarı: 400 bin TL
Kar Payı Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 587 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 779 bin 145 TL
İş Bankası
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,20
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 625 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 780 bin 530 TL
Alternatif Bank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 587 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 779 bin 145 TL
Şekerbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,50
Aylık Ödeme Tutarı: 22 bin 793 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 822 bin 567 TL
Anadolu Bank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 4,82
Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 230 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 18 bin 281 TL
ICBC
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 6
Aylık Ödeme Tutarı: 33 bin 438 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 205 bin 788 TL