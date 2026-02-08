Menü Kapat
TGRT Haber
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Şubat 08, 2026 09:47
1
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Yeni yılda otomobil almak isteyenler için gözler bir süredir bankaların taşıt kredisi tabelalarındaydı. Merkez Bankası’nın son faiz indiriminin ardından “taşıt kredileri de gevşer mi?” sorusu yeniden gündeme gelirken, bankalar 400 bin TL’lik kredi için güncel geri ödeme tablolarını netleştirdi. 

Faizlerde beklenen düşüş sınırlı kalırken, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları bankadan bankaya ciddi farklar gösteriyor.

Peki hangi banka ne kadar faiz istiyor, 400 bin TL’nin toplam maliyeti kaç liraya çıkıyor?

İşte banka banka güncel taşıt kredisi oranları ve geri ödeme hesapları…

2
araç kredisi

Halkbank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 4,89

Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 530 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 29 bin 103 TL

3
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Ziraat Bankası

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 101 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 13 bin 655 TL

4
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Vakıf Katılım

Finansman Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,94

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 636 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 744 bin 905 TL


 

5
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Akbank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 54 TL

6
otomobil kredisi

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 754 TL

7
oto kredisi

KuveytTürk

Finansman Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,82

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 186 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 729 bin 24 TL

8
araç kredisi

Dünya Katılım

Finansman Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,94

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 636 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 745 bin 205 TL

9
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

TEB

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 204 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 765 bin 364 TL

10
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Türkiye Finans

Finansman Tutarı: 400 bin TL

Kar Payı Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 587 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 779 bin 145 TL

11
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

İş Bankası

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 625 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 780 bin 530 TL

12
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Alternatif Bank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 587 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 779 bin 145 TL

13
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Şekerbank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,50

Aylık Ödeme Tutarı: 22 bin 793 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 822 bin 567 TL

14
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

Anadolu Bank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 4,82

Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 230 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 18 bin 281 TL

15
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor! İşte banka banka geri ödeme tablosu

ICBC

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 6

Aylık Ödeme Tutarı: 33 bin 438 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 205 bin 788 TL

