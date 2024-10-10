400 çalışanını milyoner yaptı: Nevzat Aydın’ı kıskandıran CEO

10 Ekim 2024 13:20 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:21

Yaklaşık on yıl önce, Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, şirketini tam 589 milyon dolarlık dev bir anlaşmayla Delivery Hero’ya sattı. İlginç olan ise, kendi payına düşen 27 milyon doları çalışanlarına dağıtmasıydı.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, şirketini tam 589 milyon dolarlık dev bir anlaşmayla Delivery Hero’ya sattı. Benzer bir hikaye, 2008 yılında San Francisco'da kurulan yazılım şirketi AppDynamics'te de yaşandı. Şirketin kurucusu Jyoti Bansal, 2017'de şirketini teknoloji devi Cisco'ya devretti, üstelik bu satış tam da halka açılmayı düşündüğü bir dönemde gerçekleşti.

''BUNLAR HAYATI DEĞİŞTİREN SONUÇLAR''

CNBC Make It'in haberine göre, AppDynamics halka arz için son hazırlıklarını yaparken Cisco, sürpriz bir şekilde 3,7 milyar dolarlık satın alma teklifiyle kapıyı çaldı. Bansal, hangi yolu seçerse seçsin zengin olacaktı; ancak bir seçenek, birçok çalışanı için aynı başarı garantisini sunmuyordu.

Teklifi kabul ettiğinde, yaklaşık 400 AppDynamics çalışanının sahip olduğu hisseler en az 1 milyon dolar değerine ulaştı. Birçok çalışan 5 milyon doları aşan kazançlar elde etti. Bansal'ın bir sözcüsü, "Bu gerçekten hayat değiştiren sonuçlar doğurdu." dedi.

Bansal, halka arz sonrası değerlemeyle Cisco'nun teklifini karşılaştırarak hangi seçeneğin daha mantıklı olduğunu değerlendirdi: "3,7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmak, üç veya dört yıl sürecek zorlu bir çalışma gerektirecekti." dedi.

Satıştan sonra Bansal, kısa bir süreliğine kararından pişmanlık duydu. Şirketi büyütmeye devam edebileceğine inanıyordu ve girişimcilik tutkusunu yitirdiği için boşluk hissi yaşadı. Ancak bu duygular uzun sürmedi.

Bugün Bansal, Traceable ve Harness adında iki yeni yazılım girişiminin CEO’su ve kurucu ortağı. Harness, 2022'de 3,7 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Pişmanlık hissetse de, o dönemin koşullarına göre Cisco'ya satmanın doğru karar olduğuna inanıyor. SEC raporlarına göre, Bansal satış esnasında şirketin %14’ünden fazlasına sahipti, bu da ona önemli bir finansal kazanç sağladı.

Girişimcilerin şirketlerini satarken çalışanlarını gözetmeleri sık rastlanan bir durum değil. İşte bu yüzden, Bansal gibi liderler bunu yaptıklarında, dikkat çekici oluyor.