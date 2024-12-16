400 yıllık tahvil hâlâ faiz ödüyor!

16 Aralık 2024 09:21 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:21

400 yıllık bir tahvil hâlâ kazandırıyor! Hollanda'da 1624'te çıkarılan ve tarihe meydan okuyan bu tahvil, bugün bile faiz ödemeye devam ediyor. İşte ilginç hikâyesi ve günümüzle bağlantıları...

Bugün, 400 yıl önce basılmış bir tahvil​ hâlâ kazandırıyor. Hollanda​'da 1624 yılında çıkarılan bu sonsuz tahvil, tarihe meydan okuyarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. İşte bu ilginç hikâyenin detayları...

400 YILLIK BİR SÖZLEŞME

10 Aralık 1624'te Hollanda'daki bir su yönetim kurulu, Lekdijk Bovendams, bir kadına 1.200 Carolus guldeni karşılığında tahvil sattı. Amaç, o yıl hasar gören bir setin onarımı için kaynak oluşturmaktı. Bu tahvil, yıllık %2,5 faiz oranı sunuyordu ve ödemeler sonsuza kadar devam edecekti.

O dönemde toplamda 50’den fazla tahvil satıldı ve su kurulu 23.000 Carolus guldeni topladı. Ancak, o yıllarda basılan tahvillerin büyük bir kısmı zaman içinde kayboldu ya da işlevsiz hale geldi. Ancak bu tahvil, savaşlar, salgınlar ve doğal afetlere rağmen ayakta kalmayı başardı.

AMERİKA'YA YOLCULUK VE GÜNÜMÜZ ÖDEMESİ

1938 yılında bir Hollandalı-Amerikalı bankacı, bu tahvili açık artırmada satın aldı ve New York Borsası'na hediye etti. Bu, New York şehrinin Hollanda kökenine bir dostluk işaretiydi.

Tahvili basan su kurulu bugün artık yok. Ancak, modern bir varisi olan "Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden" ödemeleri sürdürüyor. Orijinal Carolus guldeni, Euro’ya dönüşmüş durumda. Tahvilin yıllık ödemesi günümüzde yalnızca 13.61 Euro tutarında.

Geçtiğimiz salı günü Hollanda’da düzenlenen bir törenle, New York Borsası adına tahvilin faizi olarak 299.42 İngiliz sterlini ödendi. İlginç olan, bu para yerel bir set müzesine bağışlandı.

TAHVİLLERİN BUGÜNKÜ DURUMU

Bugün dünya piyasaları, tahvil borçlarıyla dolup taşıyor. Devlet tahvilleri, belediye tahvilleri ve kurumsal tahviller küresel ekonominin temel taşları arasında yer alıyor. Ancak özellikle ABD’de artan borç yükü ve faiz oranları endişe oluşturuyor. Amerikan Merkez Bankası’nın son 40 yılın en agresif faiz artışlarına başlamasıyla tahvil faiz oranları yükseldi. Bu durum, devletin yıllık faiz ödemelerini 1 trilyon dolara çıkardı.

Uzmanlar, ABD’nin hâlâ benzersiz bir konumda olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, doların küresel rezerv para birimi ve ABD tahvillerinin küresel rezerv varlığı olması. Ancak borçlanmanın bir sınırı var. Fazla borçlanan bir ülkenin ödeme kapasitesi sorgulanabilir hale gelebilir.