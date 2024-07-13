43 milyon lira tasarruf sağlayacak! Yusufeli Viyadüğü hizmete açıldı

13 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 17:03

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, SpaceX'in tesisini inceledi: İnşallah bunları da yapacağız

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, SpaceX'in tesisini inceledi: İnşallah bunları da yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Grubu Baraj Köprüleri'nin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köy tamamen sular altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle evlerini teslim alan vatandaşlar, eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı.

Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde ve 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmaları tamamlanarak resmi açılışı yapıldı.

karadeniz bölgesi'ndeki en büyük projeleri arasında yer alıyor

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de Yusufeli Barajı kapsamında; mevcut yerleşkesi ve karayolunun bir bölümü sular altında kalan yeni Yusufeli ilçesinin ulaşımını sağlayacak bağlantı yollarını inşa etmenin gururunu yaşıyoruz.

Üstelik bu projemiz Bakanlığımızın Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük projeleri arasında yer alıyor.

Bundan 22 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece burada, 56,7 kilometre uzunluğunda 39 tünel inşa ettik. Yani 80 yılda yapılan 50 kilometrelik tünel uzunluğundan fazlasını tek bir projede tamamladık.

69,2 km uzunluğundaki Yusufeli Relokasyon Yolları'nı, Merkez Viyadüğü dışında 22 Kasım 2022 tarihinde Yusufeli Barajı ile birlikte hizmete açmıştık.

DOĞAYA MEYDAN OKUYAN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ

Bu projemiz ile Artvin'i Erzurum'a, Kafkaslar'ı ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardını önemli ölçüde yükselttik.

Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü viyadüklerle ulaşım standardını artırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunduk.



Şimdi sizlerle birlikte resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz, Çoruh Nehri üzerinde bir gerdanlık gibi duran Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü de aslında insanımız bir an evvel faydalanmaya başlasın diye 11 Haziran'da araç trafiğine açmıştık.

Viyadüğümüzün tamamlanmasıyla; Yusufeli Barajı'nın su tutması sonucunda su altında kalan Artvin-Yusufeli-İspir-Erzurum güzergahında yeniden bütünlük sağladık." dedi.