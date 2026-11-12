4A, 4B, 4C emeklileri için maaş zammı hesaplamaları şimdiden yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilerin durumunu daha fazla iyileştirecek mali imkanların oluşturulacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Emekli maaşlarına enflasyonun yanı sıra seyyanen artışın yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En düşük emekli aylığının 33 bin lira olduğu senaryoda diğer emeklilerin zamlı maaşları tek tek hesaplandı. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne kadar zamlanacak? İşte, yapılan hesaplama…

Özetle

HABERİN ÖZETİ 4A,4B,4C en düşük emekli maaş zammı hesaplama tablosu! Emekli maaş zammı 2027 ne kadar olacak? 2027 yılındaki emekli maaş zammı beklentileri ve hesaplamaları özetlenmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin durumunu daha fazla iyileştirecek mali imkanlar oluşturulacağı ifadesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını hızlandırmıştır. Emekli maaşlarına enflasyonun yanı sıra seyyanen artış yapılmasına kesin gözüyle bakılmaktadır. En düşük emekli aylığının 23.552 TL'den 33.000 TL'ye yükselmesi kulislerde konuşulmaktadır. En düşük emekli aylığına yapılacak %40'a kadar yükselme potansiyeli bulunmaktadır. Yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine %10 seviyesinde artış yapılacak ve 5.000 TL seyyanen zam ekleneceği bir senaryo hesaplanmıştır.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2027 NE KADAR OLACAK?

2027 yılında milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşları, yaşlılık aylığı, engelli maaşı, öğrenci bursları, asgari ücret, memur maaşları da yeniden belirlenecek.



En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liradan, seyyanen zamla 33 bin lira seviyesine yükselmesi kulislerde konuşulurken henüz zam oranına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

En düşük emekli aylığı 33 bin lira olması durumunda ise en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı %40’a kadar yükselmiş olacak.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI

En düşük emekli maaşına yapılacak seyyanen artışın diğer emekliler için de geçerli olması bekleniyor. Ancak yapılacak refah payı artışının yaşa göre değişmesi beklenenler arasında. Yaş olarak daha yüksek emeklilerinin refah payı üzerinden daha yüksek oranlı bir artış alması konuşuluyor. Diğer bir senaryoda ise emeklilere seyyanen eşit oranda yapılacak zam tutarının 5 bin lira ila 10 bin lira arasında değişebileceği ifade ediliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine %10 seviyesinde artış yapılacak. 5 bin lira seyyanen zam eklendiğinde zamlı maaş tablolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

25 bin lira alan emeklilere seyyanen 5 bin artış+ %10’luk enflasyon eklendiğinde maaşı doğrudan 30 bin lira olacak ve %10’luk artışla 33 bin TL’ye yükselecek.

25.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 33.550,00 TL olacaktır.

26.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 34.100,00 TL olacaktır.

26.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 34.650,00 TL olacaktır.

27.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 35.200,00 TL olacaktır.

27.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 35.750,00 TL olacaktır.

28.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 36.300,00 TL olacaktır.

28.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 36.850,00 TL olacaktır.

29.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 37.400,00 TL olacaktır.

29.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 37.950,00 TL olacaktır.

30.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 38.500,00 TL olacaktır.

30.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 39.050,00 TL olacaktır.

31.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 39.600,00 TL olacaktır.

31.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 40.150,00 TL olacaktır.

32.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 40.700,00 TL olacaktır.

32.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 41.250,00 TL olacaktır.

33.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 41.800,00 TL olacaktır.

33.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 42.350,00 TL olacaktır.

34.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 42.900,00 TL olacaktır.

34.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 43.450,00 TL olacaktır.

35.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 44.000,00 TL olacaktır.

35.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 44.550,00 TL olacaktır.

36.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 45.100,00 TL olacaktır.

36.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 45.650,00 TL olacaktır.

37.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 46.200,00 TL olacaktır.

37.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 46.750,00 TL olacaktır.

38.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 47.300,00 TL olacaktır.

38.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 47.850,00 TL olacaktır.

39.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 48.400,00 TL olacaktır.

39.500 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 48.950,00 TL olacaktır.

40.000 TL alan bir emeklinin maaşına 5.000 TL seyyanen artış + %10 enflasyon zammı eklendiğinde maaşı 49.500,00 TL olacaktır.