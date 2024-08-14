5 puanlık SGK prim desteği çağrısı! Çalışan ve işvereni ilgilendiren talepler sıralandı

14 Ağustos 2024 17:31 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:34

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz iş dünyası temsilcilerini kabul etti. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti görüşmede yer aldı. Metalden turizm sektörüne kadar pek çok alanda temsilcinin katıldığı görüşmede talepler dile getirildi. İşverene sağlanan ve istihdamı destekleyen başta 5 puanlık SGK prim desteği olmak üzere teşviklerin devam etmesi istendi.

YÜZDE 5 SGK PRİM DESTEĞİ DEVAM ETSİN

İşveren tarafından yapılan yazılı açıklamada Orta Vadeli Program'da açıklanan ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı'nda yer alan yeni nesil çalışma modellerinin geliştirilmesinin ve başlanan kapsamlı mevzuat çalışmasının hızlıca yasalaşmasının beklendiği belirtildi.

İşverene sağlanan ve istihdamı destekleyen başta 5 puanlık SGK prim desteği olmak üzere teşviklerin devam etmesi istendi. Kayıt dışı istihdamla mücadelede kararlılıkla adımlar atılarak devletin, çalışanın, işverenin birlikte fayda sağlaması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

BEYAZ BAYRAK UYGULAMASINA VURGU YAPILDI

Açıklamada "Kayıtlı, örgütlü, çalışanına ve devlete olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren, çalışanını iş kazasına maruz bırakmayan işletmeler için 'Beyaz Bayrak' uygulamasının hızlıca hayata geçirilmesini istiyoruz” denildi.

Başta dijitalleşme ve yeşil dönüşümün yarattığı ihtiyaçlar olmak üzere iş gücü piyasalarında yaşanan yapısal dönüşümü destekleyecek programların ve teşvik mekanizmalarının tasarlanması gerektiği ifade edildi.

Hazırlanan "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı"nda deprem riski taşıyan sanayi bölgeleri için depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak çalışmalar yapılması ve yapılanma sürecinin zaman kaybetmeden hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi.

TALEPLER TEK TEK SIRALANDI

Talepler arasında ihracat odaklı üretim yapan yerel şirketlerin maliyet etkin üretimini destekleyecek teşvik mekanizmalarının tasarlanması ve kümelenme modellerinin Türkiye genelinde genişletilmesinin, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi ve yapay zeka kamu-özel sektör işbirliği platformunun kurulması yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İklim Kanunu'nun ve Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin en hızlı şekilde hayata geçirilmesi ve elde edilecek kaynağın sanayinin dönüşüm yatırımlarında kullanılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Turizm sektörünün dönüşümünü sağlayacak yatırımların desteklenmesi, nitelikli hukuk eğitimi ile nitelikli uygulayıcıların yetiştirilmesi, yargı reformu ile hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri arasında içtihat birliğinin sağlanması ve zaman aşımı süresinin 1 yıla indirilmesi önem taşıyor.

Serbest ticaret anlaşmalarının çoğaltılması ve kapsamına dijital hizmetlerin de eklenmesine yönelik çalışmaların yapılmasını, ihracat potansiyelinin artışı için önemli olan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının sadeleştirilmesi ve mevcutta uygulanan KDV istisnasının devam etmesini istiyoruz."