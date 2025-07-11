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 | İrem Çınar

5 yılda yüzde 1000 kazandıran 7 otomotiv hissesi

Doğuş Otomotiv, Türk Traktör ve Ford Otosan başta olmak üzere Borsa İstanbul’da işlem gören 7 otomotiv hissesi, yatırımcısına son 5 yılda binlerce puanlık kazanç sağladı.

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5 yılda yüzde 1000 kazandıran 7 otomotiv hissesi
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 16:22

’da işlem gören hisseleri, son 5 yılda yatırımcısına adeta servet kazandırdı. , %2.164’lük artışla listenin zirvesinde yer alırken; Türk Traktör ve Ford Otosan da binli yüzdelerin üzerine çıkan getirileriyle dikkat çekti.

DOĞUŞ OTOMOTİV ZİRVEDE

Sektörün en çok kazandıran hissesi Doğuş Otomotiv (#DOAS) oldu. Şirketin düşük başlangıç fiyatı, yeniden yapılanma süreci ve stratejik hamleleri, hissede %2.164,92’lik dev bir artış sağladı.

5 yılda yüzde 1000 kazandıran 7 otomotiv hissesi

TÜRK TRAKTÖR VE FORD OTOSAN İSTİKRARI

Türk Traktör (#TTRAK), %1.735’lik getiriyle güçlü sermaye yapısının ve üretim kapasitesinin meyvelerini verdi. Ford Otosan (#FROTO) ise %1.559’luk artışla, istikrarlı büyümenin BIST’teki en net örneklerinden biri oldu.

NİŞ ÜRETİCİLER DE KAZANDIRDI

Daha küçük ölçekli ve niş üretim yapan şirketler de yatırımcısını sevindirdi. Tümosan (#TMSN), %1.462; Otokar (#OTKAR), %1.444; Anadolu Isuzu (#ASUZU) ise %1.261 oranında yükseldi. Bu şirketler özellikle savunma sanayi, tarım ve toplu taşıma gibi spesifik alanlardaki faaliyetleriyle öne çıktı.

5 yılda yüzde 1000 kazandıran 7 otomotiv hissesi

TOFAŞ GERİDE KALMADI

Son 1 yılda düşüş yaşamasına rağmen Tofaş Otomotiv (#TOASO), 5 yılda %1.094’lük getiriyle listenin alt sıralarına yerleşti. Şirketin sağlam üretim altyapısı ve pazardaki güçlü konumu, bu getirinin arkasındaki ana etkenlerden biri olarak görülüyor.

5 Yılda %1000 Üzeri Getiri Sağlayan Otomotiv Hisseleri:

Hisse: Doğuş Otomotiv (#DOAS)

5 Yıllık Getiri (%): 2.164,92

Hisse: Türk Traktör (#TTRAK)

5 Yıllık Getiri (%): 1.735,34

Hisse:Ford Otosan (#FROTO)

5 Yıllık Getiri (%):1.559,38

5 yılda yüzde 1000 kazandıran 7 otomotiv hissesi

Hisse:Tümosan (#TMSN)

5 Yıllık Getiri (%):1.462,04

Hisse:Otokar (#OTKAR)

5 Yıllık Getiri (%):1.444,76

Hisse:Anadolu Isuzu (#ASUZU)

5 Yıllık Getiri (%):1.261,89

Hisse:Tofaş Otomotiv (#TOASO)

5 Yıllık Getiri (%):1.094,29

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ETİKETLER
#Otomobil
#yatırım
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#Borsa İstanbul
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#Doğuş Otomotiv
#otomotiv hissesi
#Türk Traktör
#Ford Otosan
#Ekonomi
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