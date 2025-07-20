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 | Bengü Sarıkuş

50 yıl vadeli konut kredisi gündemde: Uzmanlar yeni sistemi yorumladı

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki istişare toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından dile getirildiği öne sürülen 40-50 yıllık vadeli konut kredisi planını ekonomistler ve gayrimenkul uzmanları yorumladı. İşte detaylar..

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50 yıl vadeli konut kredisi gündemde: Uzmanlar yeni sistemi yorumladı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 11:54

oranı yüzde 5 bile olsa konuttaki arz açığı kapanmadan fiyatların istenen noktaya gelemeyeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu sorunu gidermek için 30-40-50 yıllık kredilerini gündeme getirdiği konuşuluyordu. Sürecin nasıl işleyeceği merak konusu olurken, ekonomistler ve uzmanları dar gelirliyi de konut sahibi yapabilecek planı değerlendirdi.

50 yıl vadeli konut kredisi gündemde: Uzmanlar yeni sistemi yorumladı

'KAMU KONUT FİNANSMANI KURUMU' KURULACAK

Uzmanlar uzun vadeli krediler için bankalara ve vatandaşlara vergi avantajları sağlanabileceğini, belirtiyor. Bunun için 'Kamu Konut Finansmanı Kurumu'nun kurulmasını öneriyor.

Uzmanlara göre bu kurum, özel bankaların dışında, devlet destekli bir yapı olarak uzun vadeli kredileri organize edebilir. ABD’deki Fannie Mae ve Freddie Mac modelleri buna örnek gösteriliyor. Bu kurumlar, ipoteğe dayalı kredileri destekleyerek piyasaya likidite sağlıyor, bankaların bilançolarını rahatlatarak daha çok vermelerine imkân tanıyor. Bunun yanı sıra devletin faiz desteği sağlaması öneriliyor. Bu sistemde, vatandaşın aldığı kredi için bankalar normal faiz uygular; ancak devlet bu faizin bir kısmını üstlenerek nihai ödemeyi daha uygun hâle getirir. Böylece hem bankalar zarar etmez hem de dar gelirli vatandaş uzun vadede ödeyebileceği bir yükün altına girer.

50 yıl vadeli konut kredisi gündemde: Uzmanlar yeni sistemi yorumladı

30-40 YIL KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

Sadece modeli değil, “kira öder gibi ev sahibi olma” projeleri de gündemde. Bu modelde devlet projeye ortak olur, maliyetin bir kısmını finanse eder. Vatandaş ise 30-40 yıl boyunca kira öder gibi ödeme yapar ve sürenin sonunda tapu devri gerçekleşir. Böylece başlangıçtaki peşinat yükü ortadan kalkar ve konut sahipliği geniş kitlelere yayılır.

50 yıl vadeli konut kredisi gündemde: Uzmanlar yeni sistemi yorumladı

Diğer bir model ise paylaşımlı mülkiyet. Bu sistemde vatandaş evin bir bölümünü satın alır, geri kalan kısmı devlet veya bir finans kurumu üzerinde kalır. Zaman içinde yapılan ödemelerle vatandaş mülkiyet payını artırır ve sonunda evin tamamına sahip olur. Bu model, Avrupa’da farklı örnekleriyle başarıyla uygulanıyor. Ancak uzmanlara göre uzun vadeli kredi modellerinin başarıya ulaşması için öngörülebilir enflasyon oranı, istikrarlı büyüme ve düşük faiz ortamı şart.

50 yıl vadeli konut kredisi gündemde: Uzmanlar yeni sistemi yorumladı

UZUN VADELİ KREDİNİN ÖNÜNDE ENGEL VAR

Türkiye’de uzun vadeli konut kredilerinin önündeki en büyük engellerden biri, gelişmiş bir ikincil piyasanın olmayışı. Bankalar, verdikleri uzun vadeli kredileri menkul kıymetleştirip yatırımcılara satamadıkları için bilançolarında uzun süre risk taşımak zorunda kalıyor.

50 yıl vadeli konut kredisi gündemde: Uzmanlar yeni sistemi yorumladı

Öte yandan uzun vadeli kredileri için yalnızca iç piyasa kaynaklarına güvenmek yeterli değil; küresel ölçekte finansman modellerine başvurmak da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin de Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi küresel finans kurumlarından kaynak sağlayabileceği değerlendiriliyor. Bu kuruluşlar, ülkelerin konut sektörünü canlandırmak amacıyla özellikle sosyal konut projeleri ve dar gelirli kesime yönelik programlar için özel kredi paketleri sunuyor. Sağlanan bu fonlar, bankalar için ek likidite anlamına geliyor ve yerel piyasanın üzerindeki faiz baskısını azaltıyor. Böylece uzun vadeli kredi vermek isteyen bankalar, daha düşük maliyetli kaynaklara ulaşarak risklerini minimize edebiliyor.

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ETİKETLER
#konut
#kredi
#gayrimenkul
#uzun vadeli kredi
#Enflasyon
# Ekonomi
#Kamu Desteği
#Kamukonut
#Ekonomi
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