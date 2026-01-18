Menü Kapat
500 bin konut projesinde 19-25 Ocak haftası kura takvimi! İşte tüm şehirler ve tarihler

Ocak 18, 2026 14:48
1
500 bin konut projesinde 19-25 Ocak haftası kura takvimi! İşte tüm şehirler ve tarihler

Bu hafta 9 ilde daha 45 bin 909 konutun hak sahibi belirlenecek. Böylece bugüne kadar kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı da 121 bin 265’e yükselecek. İşte şehirler ve tüm detaylar...

 

2
500 bin konut projesinde 19-25 Ocak haftası kura takvimi! İşte tüm şehirler ve tarihler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde 19-25 Ocak haftasının kura programını, "Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" mesajıyla paylaştı.

 

3
500 bin konut projesinde 19-25 Ocak haftası kura takvimi! İşte tüm şehirler ve tarihler

Bu hafta 9 ilde daha 45 bin 909 konutun hak sahibi belirlenecek. Böylece bugüne kadar kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı da 121 bin 265’e yükselecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, 18 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) Erzincan’da bin 760 konutun kura çekimiyle tamamlandı. 

4
500 bin konut projesinde 19-25 Ocak haftası kura takvimi! İşte tüm şehirler ve tarihler

23 ŞEHRİN KURASI ÇEKİLDİ  

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan’da 75 bin 356 konutun kurası çekilmiş oldu. 

 

5
500 bin konut projesinde 19-25 Ocak haftası kura takvimi! İşte tüm şehirler ve tarihler

9 ŞEHİRDE DAHA HEYECANI YAŞANACAK  

19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa’da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon’da 3 bin 734, Tokat’ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya’da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa’da 7 bin 459, Kastamonu’da 2 bin 380, Sivas’ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın’da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun’da bin 676 konut için kura çekimi yapılacak. 

 

6
500 bin konut projesinde 19-25 Ocak haftası kura takvimi! İşte tüm şehirler ve tarihler

121 BİN 265 EV SAHİBİ BELİRLENMİŞ OLACAK 

19-25 Ocak haftasında toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 25 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselecek.

