SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

500 bin konutta yeni kura heyecanı! Ankara ve İzmir için tarihler belli oldu

Mart 01, 2026 12:46
1
500 bin konutta yeni kura heyecanı! Ankara ve İzmir için tarihler belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da 71 bin 799 konutun hak sahipleri bu hafta yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek.

İşte yavaş yavaş finale yaklaşılan 500 bin sosyal konut projesinde yeni haftanın detayları ve tüm rakamlar...

2
500 bin konutta yeni kura heyecanı! Ankara ve İzmir için tarihler belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesinin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, 27 Şubat Cuma Edirne, Denizli ve Osmaniye'deki kura çekimleriyle devam etti.

3
kura çekimi

HANGİ ŞEHİRLERDE HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU?

Bu kapsamda 29 Aralık 2025-1 Mart arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun'da kura çekimleri yapıldı.

 

4
500 bin konutta yeni kura heyecanı! Ankara ve İzmir için tarihler belli oldu

KURA ÇEKİMLERİ NOTER HUZURUNDA YAPILDI 

Öte yandan Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye'de kura çekimleri tamamlandı. Böylece 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

5
500 bin konutta yeni kura heyecanı! Ankara ve İzmir için tarihler belli oldu

'KURA ÇEKİMİNDE SONA GELİYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, "Yüzyılın Konut Projesinde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

 

6
500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ

Ankara'nın kura çekim töreni salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek. Kura töreninde Ankara'da 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Bakan Kurum, cuma günü de Hatay'ın kura çekim törenine katılacak.

 

7
ankara izmir toki

Yeni haftanın takvimine göre 3 Mart Salı Ankara'da 31 bin 73, 4 Mart Çarşamba Muğla'da 6 bin 417, 6 Mart Cuma İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanacak.

