500 bin sosyal konut projesinde İstanbul'daki örnek daireler görücüye çıktı! Kura çekimi yarın başlayıp 3 gün sürecek

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 16:49
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen ve yarın kura çekimine başlanacak olan sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Başakşehir'de basına tanıtıldı.
 

 

ÖRNEK DAİRE 

Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler görüntülendi.

TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.

 

EV SAHİBİ TÜRKİYE 

Bugüne kadar "50 bin", "100 bin" ve "İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut" gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edilirken 7 milyona yakın dar gelirli güvenli, sağlam ve modern yuvaya kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

 

8 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU GERÇEKLEŞTİ

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye ise 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

 

 İSTANBUL'DA 1 MİLYON 236 BİN BAŞVURU 

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru da 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapıldı.

 

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor.

 

KURA ÇEKİMİ YARIN BAŞLIYOR

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin yarın başlayıp, 3 gün sürmesi planlanıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

