Merkez Bankası kararının ardından mevduat faizi çok kazandıracak! 500 bin TL'nin getirisi uçtu

23 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:55

Bankalarda 100 bin liranın faiz getirisi pik yaptı! 1 emekli maaşına yaklaştı

Bankalarda 100 bin liranın faiz getirisi pik yaptı! 1 emekli maaşına yaklaştı

Parası olan bankaya koşuyor! 1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi dudak uçuklattı

Parası olan bankaya koşuyor! 1 milyon ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi dudak uçuklattı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklamasının ardından gözler mevduat hesaplamalarına çevrildi. Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Bankaların mevduat faizlerinin 32 günlük getiri oranları güncellendi.

500.000 TL 32 gün vadeli mevduat hesabı başvurusu yapanlar paraya para demiyor. İşte son güncellemelere göre 500 bin liranın aylık faiz getirisi.

500 BİN TL'NİN FAİZ GETİRİSİ UÇTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Temmuz'da yaptığı toplantı sonrası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası en çok merak edilen konulardan biri de bankaların mevduat faizleri oldu.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Bankaların mevduat faizlerinin getirisi uçtu.

500 bin lirasını vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 21 bin liraya kadar net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 42 bin lira faiz getirisi elde ediyor.

İşte banka banka 500 bin TL'nin mevduat faizi getirisi: