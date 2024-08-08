500 TL'lik banknot yeniden soruldu! TCMB Başkanı Karahan geçmiş döneme işaret etti

08 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:14

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 2024 yılının 3. Enflasyon Raporu'ndan Türkiye'nin TÜFE beklentilerini ve kat edilen yolu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı 2024 yıl sonu için enflasyon tahminini değiştirmediklerini duyurdu. Karahan, pek çok uzmanın tedavüle girmesi gerektiğini söylediği 500 liralık banknotlarla ilgili soruları da cevapladı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Merkez Bankası'nın 2024, 2025 ve 2026 yılı için enflasyon tahminlerini değiştirmediğini ifade etti. Karahan, "Enflasyon tahminleri 2024 için %38, 2025 için %14 ve 2026 için %9 olarak korunmuştur." dedi.

500 TL'LİK BANKNOT BASILACAK MI?

Gazetecilerden gelen 500 TL'lik banknot basılmasıyla ilgili soruyu da cevaplayan Karahan şunları söyledi: "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, şu anda bunun üzerine söyleyeceğim başka bir şey yok."

KARAHAN NE DEMİŞTİ?

Karahan haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumun 500 TL'lik banknotlarla ilgili açıklama yaptı.

Karahan “Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor, Bir karar verildiğinde bu kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” demişti.