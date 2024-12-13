500 ve 1000 TL'lik banknot çıkacak mı? Yetkililerden açıklama geldi

13 Aralık 2024 16:55 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:03

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte 200 TL’lik banknotların kullanımının artması, yeni banknot ihtimalini gündeme taşıdı. Son olarak Merkez Bankası’nın 500 ve 1000 TL’lik banknotlar için hazırlık yaptığı iddia edildi. CNBC-e'nin ulaştığı yetkililer bu iddialara cevap verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 500 TL​ ve 1000 TL'lik banknot​ basımı hazırlığında olduğuna dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. CNBC-e'nin ulaştığı yetkililer, bu iddiaları doğrulamadı.

200 TL'LİK BANKNOTLARIN PAYI YÜZDE 80'İ GEÇTİ

Hâlihazırda tedavülde 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. En yüksek değere sahip olan 200 TL'lik banknotlar, ilk kez 1 Ocak 2009'da tedavüle girmişti. TCMB​ verilerine göre, 16 yıl içerisinde 200 TL'lik banknotların toplam içindeki payı yüzde 403 artışla yüzde 16'dan yüzde 80,4'e yükseldi. Bu durum, daha büyük banknotlara olan ihtiyaç iddialarını da güçlendirdi.

TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN’DAN AÇIKLAMA

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "500 ve 1000 TL'lik banknotların basılacağı" yönündeki iddialar hakkında, "Bu konuda geçmişte açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonunu yakından takip ediyoruz. Eğer ihtiyaç duyulursa gerekli adımları atarız" ifadelerini kullandı.

200 TL BANKNOT NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLDÜ?

200 TL'lik banknotlar, E-9 emisyon grubu çerçevesinde 1 Ocak 2009 tarihinde piyasaya sürüldü. İlk olarak dönemin TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Başçı'nın imzalarını taşıyan banknotlar, ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk, arka yüzünde ise Yunus Emre’nin portresiyle dikkat çekiyordu. 2009'dan bu yana sekiz farklı tertipte 200 TL'lik banknotlar piyasaya sürüldü ve bu banknotlar hâlen TCMB’nin çıkardığı en yüksek değere sahip para birimi olma özelliğini koruyor.