6 ayın en hızlı kaybı! KKM için alınan önlemler işe yaradı

08 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:51

Merkez Bankası rezervleri 150,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 150,4 milyar dolar oldu

Ekonomi yönetimi Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışı hızlandırmak için önlemler almaya devam ediyor. Son olarak stopaj uygulaması hayata geçirildi. Bu düzenlemeler sonrası KKM’de düşüş hızlandı.

6 AYIN EN SERT GERİLEMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduatlar 67,7 milyar TL geriledi. Bu rakam son 6 ayın en hızlı düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Son veriyle birlikte kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,8 trilyon TL'nin altına geldi.

STOPAJ UYGULAMASI GETİRİLDİ

Merkez Bankası aldığı kararla temmuz başı itibariyle şirketlerin kur korumalı mevduatlarına yönelik vergi avantajları sona erdi. Kısa süre sonra başka bir önlem daha alınarak 1 Ağustos itibariyle kur korumalı mevduatlara stopaj uygulaması geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj uygulanacak. Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak.