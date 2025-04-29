Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

6 kuruşluk SGK primi davasında karar çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin SGK tarafından düzenlenen ödeme emrinin iptali talebiyle açtığı davada karar verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
6 kuruşluk SGK primi davasında karar çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 16:25

Aydın'daki 6 kuruşluk SGK primi davasında karar belli oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, kapatılan Aydın Belediyesi döneminden kalan işsizlik borcu kapsamındaki 2009 yılının 7'nci ayına ait 1 kuruşu asıl alacak, 5 kuruşuysa gecikme faizi olmak üzere toplam 6 kuruş tutarındaki prim borcunu içeren SGK'nın ödeme emri, her iki kurumu karşı karşıya getirdi.

Belediye, SGK Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen ödeme emrine karşı dava açtı.

6 kuruşluk SGK primi davasında karar çıktı

MAHKEME BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

Mahkemeye taşınan konuyla ilgili 24 Aralık 2024'te karara varıldığı öğrenilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi avukatlarının ödeme emrinin yasal dayanaktan yoksun olduğu, borçların zamanaşımına uğradığı ve Aydın İl Özel İdaresi'nden devredilen bir borç bulunmadığını savunarak iptal talebinde bulunduğu davayla ilgili mahkeme son sözü belediye lehine söyledi.

Mahkeme kararında, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu tespit edilen icralık durumdaki borçların zamanaşımına uğradığı vurgulandı.

6 kuruşluk SGK primi davasında karar çıktı

"BORÇ KAYDI BULUNAMADI"

Kararda, Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarında, Aydın İl Özel İdaresi'nden SGK'ya devredilen bir borç kaydı bulunmadığı da belirtildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen, 2009/7 dönemine ait işsizlik prim borçlarına ilişkin ödeme emri iptal edilirken, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 30 bin liralık vekalet ücretinin de SGK'dan alınarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesi kararlaştırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sigorta ve vergilerle ne kadar kaybediyorsunuz? Özgür Erdursun tek tek hesapladı
SGK ödemelerinde zaman aşımı ve hak kaybı: 5 yıl detayına dikkat! Hakkınızı tamamen kaybedebilirsiniz
ETİKETLER
#sgk
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Aydın Büyükşehir Belediyesi
#Sgk Borcu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.