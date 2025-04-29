6 kuruşluk SGK primi davasında karar çıktı

Aydın'daki 6 kuruşluk SGK primi davasında karar belli oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, kapatılan Aydın Belediyesi döneminden kalan işsizlik borcu kapsamındaki 2009 yılının 7'nci ayına ait 1 kuruşu asıl alacak, 5 kuruşuysa gecikme faizi olmak üzere toplam 6 kuruş tutarındaki prim borcunu içeren SGK'nın ödeme emri, her iki kurumu karşı karşıya getirdi.



Belediye, SGK Yedieylül Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen ödeme emrine karşı dava açtı.

MAHKEME BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

Mahkemeye taşınan konuyla ilgili 24 Aralık 2024'te karara varıldığı öğrenilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi avukatlarının ödeme emrinin yasal dayanaktan yoksun olduğu, borçların zamanaşımına uğradığı ve Aydın İl Özel İdaresi'nden devredilen bir borç bulunmadığını savunarak iptal talebinde bulunduğu davayla ilgili mahkeme son sözü belediye lehine söyledi.

Mahkeme kararında, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu tespit edilen icralık durumdaki borçların zamanaşımına uğradığı vurgulandı.

"BORÇ KAYDI BULUNAMADI"

Kararda, Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarında, Aydın İl Özel İdaresi'nden SGK'ya devredilen bir borç kaydı bulunmadığı da belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen, 2009/7 dönemine ait işsizlik prim borçlarına ilişkin ödeme emri iptal edilirken, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 30 bin liralık vekalet ücretinin de SGK'dan alınarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesi kararlaştırıldı.