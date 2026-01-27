Menü Kapat
60 ay vadeli 1 milyon TL ! Bankalar 2026'da kredi musluklarını açtı

Ocak 27, 2026 11:39

Ocak 27, 2026 11:39
60 ay vadeli 1 milyon TL ! Bankalar 2026'da kredi musluklarını açtı

İşte geri ödeme şartları ve tutarları dahil tüm detaylar...

İşte geri ödeme şartları ve tutarları dahil tüm detaylar...

banka kredisi

Azami 6 ay anapara ödemesiz süre tanınırken asgari 36 ay, azami 60 ay vade yapılıyor.   

Azami 6 ay anapara ödemesiz süre tanınırken asgari 36 ay, azami 60 ay vade yapılıyor.   

banka kredileri

GERİ ÖDEME TUTARLARI 

1 milyon liraya kadar verilen kredide 60 ay vadede ödeme 39 bin 314 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 2 milyon 358 bin 840 liraya çıkıyor.

vakıfbank kredi

Vakıfbank da esnafa özel 1 milyon liraya kadar TAM Esnaf Destek Kredisi sunuyor.

1 yıla kadar geri ödemesiz, azami 60 ay vadeli finansman desteğine ilişkin olarak sabit ve değişken faizli krediler esnaflara veriliyor.

halkbank kredi

Halkbank esnaf kredileriyle işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 1 milyon liraya kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 2 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırıyor.

60 ay vadeli 1 milyon TL ! Bankalar 2026'da kredi musluklarını açtı

NTV'nin aktardığına göre; Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya doğrudan kullandırım yoluyla sunulan krediler bulunuyor.

60 ay vadeli 1 milyon TL ! Bankalar 2026'da kredi musluklarını açtı

TEMİNAT DETAYI

Vergi borcu olmayan, kredi puanı yüksek olan işletme sahiplerine daha kolay kredi çıkıyor. 

Vergi borcu olmayan, kredi puanı yüksek olan işletme sahiplerine daha kolay kredi çıkıyor.

