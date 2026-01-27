60 ay vadeli 1 milyon TL ! Bankalar 2026'da kredi musluklarını açtı

Ziraat Bankası, esnaf ve KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar, 60 ay vadeli kredi imkânı sunacağını açıkladı. VakıfBank ve Halkbank’ın da benzer koşullarla hazırlanan ticari kredi paketleriyle esnafa destek vermesi bekleniyor.



İşte geri ödeme şartları ve tutarları dahil tüm detaylar...