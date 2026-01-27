60 ay vadeli 1 milyon TL ! Bankalar 2026'da kredi musluklarını açtı

Kategoriler
Ziraat Bankası, esnaf ve KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar, 60 ay vadeli kredi imkânı sunacağını açıkladı. VakıfBank ve Halkbank’ın da benzer koşullarla hazırlanan ticari kredi paketleriyle esnafa destek vermesi bekleniyor.
İşte geri ödeme şartları ve tutarları dahil tüm detaylar...
Esnafların nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için Ziraat Bankası kampanya başlattı. KOBİ kredisi kampanyası kapsamında esnafa özel ticari kredi yüzde 3,25 oranında faizle veriliyor.
Azami 6 ay anapara ödemesiz süre tanınırken asgari 36 ay, azami 60 ay vade yapılıyor.
GERİ ÖDEME TUTARLARI
1 milyon liraya kadar verilen kredide 60 ay vadede ödeme 39 bin 314 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 2 milyon 358 bin 840 liraya çıkıyor.
Vakıfbank da esnafa özel 1 milyon liraya kadar TAM Esnaf Destek Kredisi sunuyor.
1 yıla kadar geri ödemesiz, azami 60 ay vadeli finansman desteğine ilişkin olarak sabit ve değişken faizli krediler esnaflara veriliyor.
Halkbank esnaf kredileriyle işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 1 milyon liraya kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 2 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırıyor.
NTV'nin aktardığına göre; Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya doğrudan kullandırım yoluyla sunulan krediler bulunuyor.
TEMİNAT DETAYI
Verilecek kredilere ilişkin bankalar teminat talebinde bulunabiliyor. Ayrıca alınacak araç ve işyerine ilişkin ipotek, alınacak mallara ilişkin de fatura istenebiliyor.
Vergi borcu olmayan, kredi puanı yüksek olan işletme sahiplerine daha kolay kredi çıkıyor.